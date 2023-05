Cyfrowy Polsat pokazał wyniki za I kwartał 2023 roku

Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w pierwszym kwartale 2023 roku 761,2 mln zł i był o 0,3 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynoszącej 759,2 mln zł. Wynik spadł o 0,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku.

Oczekiwania ośmiu analityków ankietowanych przez PAP Biznes co do zysku EBITDA grupy wahały się od 741,9 mln zł do 768,4 mln zł.

Przychody Cyfrowego Polsatu sięgnęły 3.199,3 mln zł i były o 1,2 proc. wyższe od konsensusu. W ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła o 7,1 proc.

Skorygowane wolne przepływy pieniężne grupy, po uwzględnieniu kosztów odsetek, wyniosły w I kw. 2023 roku -222 mln zł wobec 146 mln zł w IV kw. ubr.

Cyfrowy Polsat podał, że segment usług dla klientów indywidualnych i biznesowych wypracował w pierwszym kwartale 2.675 mln zł przychodów (wzrost o 6 proc. rdr) i 663 mln zł skoryg. EBITDA (spadek o 6 proc.).

Liczba klientów usług multiplay była w pierwszym kwartale 2023 roku stabilna kdk i wyniosła 2,462 mln.

Liczba usług kontraktowych u klientów B2C spadła w pierwszym kwartale 2023 roku do 13,16 mln z 13,28 mln kwartał wcześniej.

Średniomiesięczny przychód od klienta kontraktowego (ARPU) dla usług B2C w I kw. spadł do 71,4 zł z 71,7 zł kwartał wcześniej.

Wskaźnik odejść klientów B2C (churn) wzrósł na koniec marca 2023 roku do 7,2 proc. z 7 proc. kwartał wcześniej.

Na koniec marca 2023 roku liczba usług prepaid była stabilna kdk i wyniosła 2,69 mln, ich ARPU spadło w I. kw. do 17,1 zł z 17,4 zł kwartał wcześniej.

Łączna liczba klientów B2B wzrosła w I kw. 2023 roku do 69,3 tys. z 69,1 tys. kwartał wcześniej. Średniomiesięczny przychód na klienta pozostał w ujęciu kdk na poziomie 1,43 tys. zł.

Segment mediowy Cyfrowego Polsatu osiągnął 568 mln zł przychodów (wzrost o 6 proc.) i 93 mln zł EBITDA (spadek o 4 proc.).

Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy TV Polsat w I kwartale 2023 wzrosły rdr o 4,1 proc. do poziomu 284 mln zł, podczas gdy w tym czasie cały rynek reklamy telewizyjnej zanotował zwyżkę o 4 proc.

W efekcie udział grupy w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu osiągnął poziom 28,2 proc.

Przychody ze sprzedaży segmentu nieruchomości wyniosły 45 mln zł, a EBITDA 7 mln zł.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Cyfrowego Polsatu sięgnął 64,5 mln zł i był o 14 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes, który wynosił 75 mln zł. Zysk spadł o 70 proc. rok do roku.

Wyniki Cyfrowego Polsatu w pierwszym kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł) 1Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q Y2023 rdr















Przychody 3199 3162,0 1,2% 7,1% -6,7% 3199,0 7,1% EBITDA 761,2 759,2 0,3% -0,7% -11,3% 761,2 -0,7% EBIT 298,7 298,5 0,1% -6,7% -24,4% 298,7 -6,7% zysk netto j.d. 64,5 75,0 -14,0% -70,0% -63,1% 64,5 -70,0%















marża EBITDA 23,8% 24,0% -0,21 -1,87 -1,22 23,79% -1,87 marża EBIT 9,3% 9,4% -0,10 -1,39 -2,18 9,34% -1,39 marża netto 2,0% 2,4% -0,36 -5,18 -3,09 2,02% -5,18

