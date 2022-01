Cyfrowa waluta od PKO BP? PLCOIN zarejestrowany

Rejestracja dotyczy znaku towarowego kryptowaluty PLCOIN. Ma ona swoją oficjalną nazwę i logo. Projekt jest przedsięwzięciem PKO BP, który od lat jest liderem cyfryzacji usług bankowych.



Chyba nie ma odwrotu od drogi upowszechnienia cyfrowych walut w publicznym obiegu. Ubiegłoroczny szał na krytopwalutach i gwałtowne kilkusetprocentowe (a nawet kilkutysięczne) wzrosty wyniosły w listopadzie 2021 r. kapitalizację globalnego rynku kryptowalut do ponad 3 bilionów dolarów, kiedy bitcoin i ethereum osiągały rekordowe szczyty.

Zwolennicy bitcoina (BTC) od dawna reklamują tę kryptowalutę jako "cyfrowe złoto" i zabezpieczenie przed inflacją. Salwador już ogłosił bitcoina prawnym środkiem płatniczym, Elon Musk oświadczył, że za Teslę można płacić BTC, a na giełdach pojawiły się firmy zaangażowane w obsługę rynku oraz fundusze dające ekspozycję na rynek kryptowalut.

Rewolucja technologiczna, która stoi za bitcoinem i spółką nie jest obojętna największym rozgrywającym na rynkach finansowych, czyli bankom centralnym. O chińskim cyfrowym juanie mówi się, że może być kolejnym narzędziem kontroli konsumpcji chińskiego społeczeństwa. Cyfrowego dolara przewiduje, ale bez pośpiechu Jerome Powell. Europejski Bank Centralny wobec światowych trendów też nie stoi z boku, tylko „idzie do przodu” - jak powiedziała jego prezes Christine Lagarde.

Prace nad cyfrowym złotym przyspieszają w Narodowym Banku Polskim, to jednak PKO BP zdaje się wychodzić przed szereg i jako jeden z liderów bankowości elektronicznej w Polsce zgłosił do Urzędu Patentowego nazwę i logo kryptowaluty PLCOIN.

Od dwóch lat bank i Politechnika Warszawska badają możliwości emisji i obrotu tokenami oraz oferowania usług wykorzystujących smart kontrakty, dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kwotę 6 mln zł.

Tak wygląda PLcoin



Kryptowaluta banku PKO BP, no może to przesada nie jest to kryptowaluta, a tylko nazwa zastrzeżona w urzędzie patentowym wraz z logiem



Co ciekawe PKO BP otrzymało 6 mln zł dofinansowania nad badaniami nad tech blockchain



Chyba pracują nad własnym tokenem pic.twitter.com/4fJ8aIM8MP