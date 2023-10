Cyfrowa kula w Vegas podniosła kurs Sphere. Następny ma być Londyn

Akcje notowanego w Nowym Jorku Sphere Entertainment mocno zyskały w poniedziałek po okrzykniętym sukcesem koncercie U2 w futurystycznym centrum rozrywkowym w Las Vegas przypominającym kształtem kulę. To nowo otwarty obiekt wart ponad 2 mld dolarów, ale spółka myśli już o kolejnych lokalizacjach.

Kurs Sphere Entertainment zyskał w poniedziałek 11,1 proc., dzięki świetnemu odbiorowi koncertu U2 w Sphere zlokalizowanego w Venetian Resort w Las Vegas. To sferyczna budowla przeznaczona do organizacji koncertów, wydarzeń sportowych i innych widowisk artystycznych. Irlandzki zespół zainaugurował działalność obiektu i zrealizował pierwszy z 25 zaplanowanych tam koncertów.

Wydarzenie wywołało ogromny szum, a wizualizacje zaprezentowane podczas występu U2 wiralowo rozchodziły się po social mediach. Okazuje się, że olśniły nie tylko obecnych na koncercie i śledzących relacje, ale także inwestorów Sphere Entertainment, która jest operatorem obiektu Sphere w Las Vegas. Jej akcje od początku roku prodrożały już o 104 proc.

Spółka jest kontrolowana przez rodzinę Dolanów, medialnych magnatów stojących za założeniem m.in. telewizji HBO, ale także posiadająca drużyny sportowe, jak New York Knicks z NBA, czy New York Rangers z NHL. Do rodziny należała spółka Madison Square Garden Company, która w 2020 r. rozpoczęła proces wydzielenia działalności rozrywkowej z działalności sportowej.

Proces zakończył się powstaniem Madison Square Garden Sports Corp. (MSG Sports), natomiast nowo utworzona spółka rozrywkowa otrzymała nazwę Madison Square Garden Entertainment Corp, którą przemianowano na Sphere Entertainment i utworzono MSG Entertainment, zajmującą się obsługą takich obiektów jak hala Madison Square Garden w Nowym Jorku, teatr o tej same nazwie i inne obiekty w Nowym Jorku, Chicago, czy Bostonie.

Bez wątpienia najwięcej emocji budzi teraz sferyczny obiekt Sphere w Las Vegas zaprojektowany przez znane biuro architektoniczne Populous Holdings, które zaprojektowało wcześniej m.in. nowe Wembley w Londynie, czy słynny stadion światła w Lizbonie. To obecnie największa kulista konstrukcja na świecie. Wcześniej to miano dzierżyła Avici Arena w Sztokholmie.

Wymiary Sphere to 112 m wysokości i 157 m szerokości w najszerszym miejscu. Wnętrze Sphere jest wyposażone w panoramiczny ekran LED o rozdzielczości 16K i ma powierzchnię 15 000 m2. Zewnętrzny ekran to już 54 000 m2. Kula może pomieścić 20 000 widzów na miejscach stojących lub 17 600 gości na miejscach siedzących. Zaprojektowano także 23 apartamenty VIP na dwóch z dziewięciu poziomów Sphere. W obiekcie zatrudnionych będzie do 3000 osób.

Budowa kuli trwała prawie 5 lata, a jej koszt szacuje się na 2,3 miliarda dolarów, co czyni ją najdroższym obiektem rozrywkowym w historii Las Vegas. Pierwotnie otwarcie miało nastąpić w 2021 r., ale plany pokrzyżowała pandemia Covid-19.

Koncerty, filmy i występy w najnowszej atrakcji Vegas będą generować przychody, ale prawdziwy zwrot z inwestycji może pochodzić z zewnętrznej powierzchni reklamowej. Tygodniowa kampania może kosztować 650 tys. dolarów, a jednodniowa to koszt 450 tys. dolarów., ale cena obejmuje także produkcję 90-sekundowego spotu stworzonego przez ich zespół kreatywny.



Advertising rates for the $2.3 billion MSG Sphere have been leaked.



• $450,000 for the day

• $650,000 for the week



Those prices include working with MSG's 300+ designers on the creative & they estimate 4.7 million daily impressions (300k in person & 4.4M on social).



Crazy. pic.twitter.com/mNRyyS4OYK