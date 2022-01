"Cyberpunk" najlepszą fabularną grą roku. Sukces Big Cheese ciągnie kurs do góry

Tym razem to społeczność skupiona wokół platformy Steam wybrała najlepsze gry roku. Wśród zwycięzców znalazły się dwie polskie gry, których producenci i wydawcy są notowani na rynku głównym GPW.

Tradycyjnie koniec starego i początek nowego roku to okres podsumowań, plebiscytów i nagród za minione 12 miesięcy. W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy laureatów najbardziej popularnych gier sprzedawanych na platformie pod względem wygenerowanych przychodów czy liczby jednoczesnych graczy. W zestawieniu opracowanym przez zespół Steam znalazło się kilka polskich produkcji z „Cyberpunkiem 2077” i „Outriders” na czele. Teraz to społeczność platformy miała okazję wybrać najlepsze gry w kilku kategoriach. Na liście laureatów jest produkcja od największego giełdowego studia w Polsce oraz tytuł wydany przez świeżo upieczonego debiutanta na GPW.

Użytkownicy Steam w dniach od 22 grudnia do 3 stycznia mogli zagłosować w 10 kategoriach: gra roku; gra roku VR; owoc miłości; razem raźniej; znakomity styl wizualny; najbardziej innowacyjna rozrywka; najlepsza gra, w której jesteś do bani; najlepsza ścieżka dźwiękowa; gra ze znakomitą fabułą; usiądź i zrelaksuj się. Pełna lista laureatów znajduje się tutaj.

Najlepszą produkcją w kategorii „gra ze znakomitą fabułą” został według społeczności „Cyberpunk 2077”. „Trzyma w napięciu jak telenowela i jest tak dopracowana jak scenariusz wysokobudżetowego serialu. Tej grze należą się brawa za to, że dzięki niej coś odczuwamy!” – napisano w podsumowaniu wyróżnienia.

Bez wątpienia obok produkcji CD Projektu nie można przejść obojętnie. Mimo falstartu z premierowym wydaniem (zwłaszcza na konsole), gra w ciągu roku uległa znaczącej poprawie i dzięki temu zbiera coraz lepsze recenzję. Gracze przekonują się do produkcji o czym świadczy ponad 11 tys. recenzji użytkowników napisanych tylko w ostatnim miesiącu, z których 74 proc. ocenia grę pozytywnie. W sumie do już ponad 420 tys. w większości pozytywnych recenzji. Wszcyscy czekają jednak na wersję na najnowsze generacje konsol, która zostanie wydana w pierwszym kwartale wraz z dużą aktualizacją całej gry CD Projektu.

Cyberpunk był też w wąskim gronie gier nominowanych w kategorii „gra roku”. Tytuł ten przypadł jednak „Resident Evil Village” od japońskiego studia Capcom notowanego na giełdzie w Tokio.

We couldn't have asked for a better start to 2022. Thank you for voting #Cyberpunk2077 the winner in the "Outstanding Story-Rich Game" category! 💛 pic.twitter.com/juWl2Uhscj