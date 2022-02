Analitycy: "Cyberpunk" na nowe konsole jeszcze w I kw. pomimo bardzo mocnej konkurencji

fot. Stanisic Vladimir / / Shutterstock

Wersja "Cyberpunk 2077" na nowe konsole prawdopodobnie zgodnie z zapowiedziami pojawi się jeszcze w I kw., pomimo kilku dużych, konkurencyjnych premier zaplanowanych w najbliższym okresie - oceniają analitycy biur maklerskich. Niektórzy eksperci uważają, że ze względu na marcową premierę nowej wersji bestsellera "GTA V", CD Projekt mógłby nieznacznie przesunąć debiut swojej produkcji.

"Bazowy scenariusz to moim zdaniem premiera pod koniec marca. Byłoby to dwa tygodnie po premierze 'GTA V' w wersji na nowe konsole, czyli w momencie, kiedy można by sobie pozwolić na debiut. Na pewno nie jest to jednak łatwy okres" - powiedział PAP Biznes Michał Wojciechowski z Ipopema Securities.

Analityk uważa jednocześnie, że jeżeli dojdzie do przesunięcia premiery, to będzie ono niewielkie.

"Wydaje mi się, że duże opóźnienie jest mało prawdopodobne, raczej spodziewałbym się, że patrząc na silną konkurencję, zarząd mógłby zdecydować się na ewentualne lekkie przesunięcie. Mówimy tu o tygodniu, dwóch, czyli debiucie w kwietniu. Nie powinno to oczywiście stwarzać problemu z punktu widzenia wyceny. Mogłyby natomiast pojawić się głosy o niezrealizowanej zapowiedzi" - ocenił.

CD Projekt w październiku ubiegłego roku przesunął na I kw. 2022 planowaną premierę gry "Cyberpunk 2077" w specjalnej wersji na PlayStation 5 i Xbox Series - czyli nowe konsole Sony i Microsoftu, które weszły na rynek w grudniu 2020 roku.

Jak oceniają analitycy, debiut przypadnie na bardzo konkurencyjny okres w branży gier. Niedawno swoją premierę miała druga część "Dying Light" Techlandu, które osiągnęło 24. najwyższą frekwencję graczy na Steam, a w tym tygodniu debiutuje gra "Lost Ark", która jak dotąd jest 6. w tym zestawieniu. Jeszcze w lutym mają odbyć się premiery kilku wyczekiwanych tytułów, m.in. "Horizon Forbidden West" (konsole PlayStation), "Elden Ring" oraz duży dodatek do popularnej strzelanki "Destiny 2". Największym problemem dla produkcji CD Projektu jest jednak wersja na nowe konsole jednej z najlepiej sprzedających się gier wszech czasów, "GTA V", która ma zadebiutować 15 marca. Dodatkowo internetowa wersja gry, "GTA Online", będzie darmowa przez trzy miesiące dla posiadaczy konsol PlayStation 5.

Wszyscy analitycy biur maklerskich, których prosiliśmy o komentarz, nadal zakładają, że wersja "Cyberpunka" na nowe konsole zadebiutuje jeszcze w I kw. Rozmówcy PAP Biznes zgodnie podkreślają natomiast, że okienko wydawnicze jest bardzo trudne.

"Zakładałbym, że to będzie jednak pierwszy kwartał. Tak wypowiadał się zarząd, zespół relacji inwestorskich spółki, a dodatkowo niedawno do prasy branżowej wyciekła okładka nowej wersji gry na konsolach PlayStation. Okres na premierę nie jest jednak łatwy: niedawno wyszło 'Dying Light 2', mamy 'Elden Ring', 'GTA V' z nowym otwarciem na nowe konsole" - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Kacper Koproń z Trigon DM.

Koproń wskazuje, że portale branżowe spekulowały o premierze nowej wersji "CP 2077" na przełomie lutego i marca, jednak informacje te pojawiły się jeszcze przed potwierdzeniem marcowej premiery nowej wesji "GTA V".

"Otoczenie konkurencyjne się zmieniło. Przed premierą pierwszej wersji 'Cyberpunka' inni wydawcy dostosowywali się do daty debiutu tej gry, ale teraz, w obliczu słabości 'CP 2077' to polska produkcja ma czego się obawiać" - ocenił analityk.

Analityk Trigon DM uważa, że z punktu widzenia wyceny CD Projektu lepszym rozwiązaniem mogło być przesunięcie wersji "Cyberpunka" na nowe konsole.

"Ale pamiętajmy, że ta wersja powstaje ponad rok, myślę, że jest zniecierpliwienie ze strony zespołu, ale również graczy. Jeżeli ten produkt będzie faktycznie gotowy, to myślę, że będą to pospieszać" - powiedział.

Emil Popławski z BM Banku Pekao zwraca uwagę na brak ze strony CD Projektu komunikatów marketingowych poprzedzających premierę.

"Spółka milczy w temacie premiery, co zaczyna być zastanawiające, biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia kampanii promocyjnej, która nawet w małej skali powinna jednak chwilę potrwać" - napisał analityk w odpowiedzi na pytanie PAP Biznes.

Popławski jest zdania, że ewentualne przesunięcie premiery można by odebrać neutralnie, choć - jak dodaje - prawdopodobnie wpłynęłoby ono negatywnie na datę premiery pierwszego płatnego dodatku do gry.

Eksperci przypominają, że CD Projekt obiecał darmową wersję na nowe konsole dla posiadaczy konsol starej generacji, co będzie miało ich zdaniem kluczowe znaczenie dla wolumenów sprzedaży nowej wersji "Cyberpunka".

"Aktualizacja next-gen update nie będzie moim zdaniem istotnym impulsem mającym pobudzić sprzedaż gry. Należy pamiętać, że posiadacze wersji na poprzednią generację konsol będą mogli pobrać za darmo next-gen update, a wersję gry na poprzednią generację konsol można kupić obecnie w niskiej cenie" - ocenił Piotr Bogusz z Erste Securities w komentarzu przesłanym PAP.

"Moim zdaniem większym impulsem sprzedażowym dla 'Cyberpunk 2077' może być wydanie pierwszego płatnego rozszerzenia do gry" - dodaje.

"Cyberpunk 2077", najnowsza gra CD Projektu, zadebiutowała w grudniu 2020 roku. Pomimo bardzo wysokiej sprzedaży, debiut przyniósł kontrowersje związane z jakością gry na starszej generacji konsol. Tytuł był m.in. przez około pół roku wycofany ze sklepu cyfrowego PlayStation. (PAP Biznes)

kuc/ mfm/