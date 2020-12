"Cyberpunk 2077" ze średnią ocen 90/100 pkt. na portalu Metacritic

fot. CD Projekt Red / www.cyberpunk.net

Średnia ocen nowej gry CD Projektu, "Cyberpunk 2077", na portalu Metacritic wynosi jak dotąd 91 pkt. Wśród 36 recenzji przeważa pozytywny odbiór, jednym z głównych zarzutów jest jednak spora liczba błędów.

- Piękny miejski krajobraz z ogromną liczbą wyborów do podjęcia i z nieco zbyt dużą ilością błędów - tymi słowami swą recenzję "Cyberpunka 2077" rozpoczyna Tom Marks z branżowego serwisu IGN. We wtorek o godzinie 18 zdjęto embargo na publikacje recenzji dotyczącej gry, która ma trafić do graczy 10 grudnia. Słowa Marksa to dość trafne podsumowanie palety przyjęcia przez branżowe media gry CD Projektu. Odbiór jest zdecydowanie pozytywny, jednak temat błędów powraca w części recenzji

- Pomimo kilku wad "Cyberpunk 2077" jest jednym z najbardziej zdumiewających gier, jakie miałem przyjemność konsumować - to już God is a Geek. - Pomimo imponującej liczby błędów i gliczy, "Cyberpunk 2077" pozostaje niezrównanym doświadczeniem. Żadnych frazesów i żadnych kompromisów. "Cyberpunk 2077" to szczytowe osiągnięcie w branży, którego, mówiąc najprościej, być może nigdy nie uda się przebić - ocenił Widows Central.

Warto podkreślić, że część recenzentów, którzy zwracają uwagę na bugi i tak opatrzyła opis swoich doświadczeń maksymalną możliwą oceną. Z 38 opinii aż 11 to "setki", 5 kolejnych przyznało grze 95/100 punktów. W zasadzie tylko dwie zebrane przez Metacritic oceny są mieszane.

- Twoje doświadczenie może być odmienne od naszego, jednak w naszym przypadku bugi były tak natrętne i istotne, że wielokrotnie zmuszały nas to ponownego uruchamiania gry. Ciężko jest wczuć się świat, który co chwila musisz opuszczać - napisało GameSpot oceniając grę na 70/100. GamesBeat przyznał "Cyberpunkowi" jeszcze niższą ocenę: 60. - "Cyberpunk 2077" dostarcza emocji charakterystycznych dla wysokobudżetowych gier, których wiele osób poszukuje. Moim jednak zdaniem gra wypada blado w kilku ważnych obszarach, niektóre kwestie wyglądają, jak cień ambicji, które towarzyszyły ich powstawaniu - napisano.

Niemniej 91 pkt. to wciąż bardzo wysoka ocena, choć nieco niższa niż w przypadku "Wiedźmina 3", którego oceniono na 93 pkt. Według jednak obecnej oceny, "Cyberpunk 2077" jest szóstą najwyżej ocenianą grą na PC w tym roku.

Premiera "Cyberpunk 2077" na komputery PC, konsole Xbox i PlayStation oraz Google Stadia zaplanowana jest na czwartek, 10 grudnia. W poniedziałek zniesiono embargo na publikację recenzji gry, które przygotowali dziennikarze branżowi.

Adam Torchała