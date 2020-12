Udany debiut "Cyberpunka 2077". Pierwsze miejsce listy bestsellerów Steam

fot. Martina Badini / Shutterstock

W czwartek po północy odbyła się premiera nowej gry CD Projektu "Cyberpunk 2077". O godz. 2:40 liczba osób grających w "Cyberpunka" na portalu Steam wynosi 955 tys., co jest czwartym najwyższym wynikiem na Steam wśród wszystkich gier w historii oraz najlepszym rezultatem wśród tytułów typu singleplayer.

Debiut najnowszej gry CD Projektu, "Cyberpunk 2077", w wersji na komputery PC w serwisach Steam, GOG i Epic Store oraz na Google Stadia miała miejsce w czwartek jednocześnie we wszystkich krajach, o godz. 1:00 w nocy polskiego czasu. Premiera na konsolach PlayStation i Xbox w każdym kraju odbywa się o północy lokalnego czasu.

O godz. 6:15 gra znajduje się na pierwszym miejscu listy bestsellerów Steam, największego portalu dystrybucji cyfrowej gier na PC. Tytuł zajmuje pierwszą pozycję również na portalach GOG i Epic Store.

Według portalu SteamDB, analizującego dane ze Steam, o godz. 6:15 jednocześnie w "Cyberpunk 2077" gra 955 tys. osób., zaś w szczytowym momencie było ich ponad milion.

Wyższe wyniki w historii Steam osiągnęły jak dotąd tylko trzy gry z trybem multiplayer: "PUBG", "Counter Strike:Global Offensive" i "DOTA 2".

Gra CD Projektu przebiła liczbą graczy takie tytuły jak m.in. "GTA V" (364,5 tys. graczy jednocześnie w szczytowym momencie) oraz "Fallout 4" (473 tys. graczy). Najwyższy wynik poprzedniej gry CD Projektu, "Wiedźmina 3", to 103,3 tys. jednocześnie grających osób.

Gra zebrała na Steam jak dotąd jedynie 922 recenzji graczy, z których 71 proc. jest pozytywnych.

Na kanale gry w portalu streamingowym Twitch transmisje innych graczy oglądało ok. 1,1 mln osób, co - według danych serwisu Twitch Tracker - dawało "CP 2077" szóste miejsce na liście wszechczasów. Lepszy wynik uzyskały jak dotąd tylko najpopularniejsze gry przeznaczone dla wielu graczy (tzw. multiplayer), obecne na rynku od wielu lat: "Fortnite", "League of Legends", "Valorant", "CS:GO" oraz "World of Warcraft".

"Cyberpunk 2077" w wersji na konsolę PlayStation 4 znajduje się na drugim miejscu na liście bestsellerów amerykańskiego Amazona w kategorii "gry wideo" (wyprzedza go tylko karta podarunkowa do PlayStation Store), a wersja na Xbox One zajmuje 11. miejsce w zestawieniu.

Wśród najlepiej sprzedających się produktów w całym 2020 roku gra na PlayStation ma 25. miejsce (z gier na PS wyżej jest jedynie "The Last of Us 2", którego premiera mieła miejsce w czerwcu), a wersja na Xbox zajmuje 78. miejsce. (PAP Biznes)

