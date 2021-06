"Cyberpunk 2077" z nową aktualizacją. Akcje CD Projektu nadal tanieją

CD Projekt udostępnił kolejny zestaw poprawek gry "Cyberpunk 2077" na PC i konsole. Z kolei na Androidzie pojawił się tytuł z uniwersum "Wiedźmina": "The Witcher Tales: Thronebreaker". Mimo serii pozytywnych informacji notowania spółki wciąż pozostają jednak w odwrocie.

Wczoraj informowaliśmy, że Sony Interactive Entertainment zdecydował o przywróceniu dostępności cyfrowej wersji gry "Cyberpunk 2077" w sklepie PlayStation Store począwszy od 21 czerwca 2021 roku, Dziś CD Projekt podał kolejną paczkę pozytywnych informacji dla inwestorów oraz graczy.

Patch 1.23 is available on all platforms!



The list of changes for this update is available here: https://t.co/hRefg6ZLcr pic.twitter.com/CnEOei6fZs