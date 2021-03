"Cyberpunk 2077" z 13 dodatkami? Plotki napędzają CD Projekt

CD Project

Choć do spotkania dotyczącego strategii CD Projektu pozostało jeszcze kilkadziesiąt godzin, gracze i inwestorzy już żyją doniesieniami dotyczącymi przyszłości "Cyberpunka 2077". W poniedziałek akcje spółki na giełdzie gwałtownie drożeją po tym, jak w internecie pojawił się wyciek z listą przyszłych dodatków do najnowszego tytułu studia. Brak jednak oficjalnego potwierdzenia tych informacji.

"Cyberpunk 2077" to gra, którą jednocześnie okrzyknięto wielkim hitem i porażką. Sporo błędów i niemal niegrywalność na słabszych konsolach starszej generacji sprawiły, że choć od premiery minęły już przeszło trzy miesiące, głównym tematem wciąż nie jest rozwijanie gry, a jej naprawianie. Sam "Cyberpunk 2077" nie przyciąga też tak mocno graczy, jak powinna gra o takim potencjale. Widać to po giełdowych notowaniach CD Projektu, akcje spółki są obecnie o przeszło połowę tańsze niż tuż przed premierą.

Gracze i inwestorzy liczą zatem na nowe otwarcie i okazją do niego może być wtorkowa konferencja CD Projektu, na której zarząd ma ogłosić plany spółki na przyszłość. Już w weekend w sieci pojawiła się jednak lista potencjalnych rozszerzeń "Cyberpunka 2077". Źródłem przecieku wykrytego przez użytkowników Reddita miał być Epic Store, a informację podają dalej najważniejsze branżowe serwisy, w tym IGN.

Zgodnie z przeciekiem gracze będą mogli liczyć na aż dziesięć darmowych DLC (rozszerzeń) do "Cyberpunka 2077". Nazwy dwóch pokrywają się z tytułami filmów promujących grę. Pełna lista prezentuje się następująco:

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

DLC bez nazwy

Oprócz darmowych dodatków, mowa jest o trzech płatnych DLC. Ich tytułów jednak nie ujawniono.

Warto dodać, że we wspomnianym wpisie z Reddita (już usuniętym przez tamtejszych moderatorów) autor informuje, iż dostęp do listy posiada od lutego. Sama lista w międzyczasie się zmieniała, przykładowo lista darmowych DLC spadła z 18 do 10, wspomniana trójka płatnych dodatków miała z kolei trafić na listę dopiero niedawno.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

To pokazuje, że informacji nie należy traktować jako pewnika. Zresztą samo źródło nakazuje zachowanie ostrożności. Warto to podkreślić, że nie mówimy o oficjalnej informacji ze spółki, a jedynie o plotkach. Niemniej plotki te na rynkach finansowych są dość istotne. Widać to po notowaniach CD Projektu, które w poniedziałek idą aż o 8 proc. w górę. Jednym z głównych tematów rozmów inwestorów na bankierowym forum spółki jest właśnie liczba DLC.

/ CD Projekt

Sam CD Projekt zapowiadał, że po publikacji patcha 1.2 (niestety opóźnionego i wciąż wyczekiwanego przez graczy), "Cyberpunk 2077" będzie rozszerzany o darmowe DLC. Mówił o tym m.in. Marcin Iwiński, współzałożyciel spółki, w nagraniu, w którym przepraszał graczy za problemy z pierwotną wersją gry. Szczegóły do tej pory jednak nie są znane i najprawdopodobniej poznamy jest we wtorek wieczorem na wspomnianej konferencji spółki.

Adam Torchała