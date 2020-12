„Cyberpunk 2077” od CD Projektu. 10 wykresów, które warto zobaczyć

CD Project

„Cyberpunk 2077” wzbudza jeszcze większe zainteresowanie niż „Wiedźmin 3”, dotychczasowy największy hit CD Projektu. Oto zestaw wykresów, który pozwoli lepiej poznać sytuację największego polskiego producenta gier.

1. Miliony fanów na całym świecie

Gra „Cyberpunk 2077” zyskała ogromną popularność na długo przed premierą. Liczba użytkowników i subskrybentów profili tej produkcji na różnych portalach społecznościowych robi duże wrażenie. Zestawienie tych wartości z 7 sierpnia 2020 roku pokazuje ponadto sukces działalności marketingowej CD Projektu w ostatnich miesiącach. Te dane bowiem już dziś dość wyraźnie odbiegają od obecnej rzeczywistości. Liczba subskrypcji profilu „Cyberpunka 2077” na YouTube skoczyła aż do 1,42 mln, a na Twitterze grę obserwuje już 1,3 mln osób. Do tego dochodzą pozostałe portale z niejednokrotnie setkami tysięcy na liczniku.

Liczba użytkowników i subskrybentów profili "Cyberpunk 2077" / CD Projekt

2. „Cyberpunk” to inna liga niż „Wiedźmin”

Gra „Cyberpunka 2077” budzi znacznie większe zainteresowanie od „Wiedźmina 3”, czyli dotychczasowego największego hitu CD Projektu. Świadczy o tym m.in. porównanie liczby wyświetleń zwiastunów tych gier na YouTube. Mimo że czasy są nieco inne i nie można tych liczb odnosić do siebie jeden do jednego, to różnice są ogromne. Trailery „Cyberpunka” niejdednokrotnie w niecały miesiąc potrafiły zebrać ponad 10 mln wyświetleń, a ten z 19 listopada już do teraz doszedł do ponad 28 mln. Zwiastuny zapowiadające „Wiedźmina” cieszyły się wielokrotnie niższą popularnością.

Liczba wyświetleń zwiastunów na YouTube w ciągu 28 dni od publikacji / CD Projekt

3. Pandemia pomaga producentom gier

Rynek gier od lat odznacza się dynamicznym rozwojem, jednak pandemia Covid-19 jeszcze bardziej przyspieszyła ten trend. Wzrostowi temu sprzyjały wprowadzone w wielu krajach ograniczenia poruszania się i inne środki ostrożnościowe, które spowodowały wzrost sprzedaży gier będących jedną z niewielu dostępnych rozrywek na czas kwarantanny. Platforma cyfrowej dystrybucji Steam zarejestrowała w ostatnich miesiącach rekordową aktywność graczy dochodzącą nawet do blisko 25 mln użytkowników grających online jednocześnie.

Liczba aktywnych użytkowników Steam (dane w mln) / SteamDB

4. Spowolnienie niestraszne branży gier

Wciąż niepewna skala spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią nie powinna istotnie wpływać na branżę gier. Analiza sytuacji choćby z przełomu roku 2008/2009 wskazuje, że historycznie brak było powiązania pomiędzy dynamiką wydatków na gry a tempem wzrostu PKB (podczas spowolnienia gospodarczego wydatki na gry rosły). Wzrost wydatków na gry obserwowany był zatem zarówno w okresach kryzysu finansowego z lat 2007-2010, jak i kryzysu gospodarczego w latach 2000-2002 spowodowanego tzw. bańką internetową.

Wydatki na gry a spowolnienie gospodarcze (na czerwono) / People Can Fly

5. Konsole kluczowe dla gier AAA

Zgodnie z danymi Superdata gry z segmentów premium (AAA) na PC i konsole stanowiły około 17,4% wartości całego rynku gier wideo w 2019 r. (łącznie 109,4 mld USD). Dane pokazują, że konsumenci zainteresowani grami segmentu AAA, takimi jak „Cyberpunk 2077”, pochodzą głównie z regionów Europy i Ameryki Północnej. Konsumenci azjatyccy, którzy stanowią główne źródło przychodu gier mobilnych, nie uczestniczą w znaczący sposób w wartości rynku premium. Ponadto, europejscy konsumenci chętniej niż amerykańscy sięgają po gry AAA na PC, podczas gdy w Ameryce Północnej zdecydowanie królują konsole.

Rynek gier premium i prognoza według regionu / People Can Fly

6. Największa sprzedaż do USA

Dane dla całego rynku potwierdzają także statystyki sprzedaży gier za pomocą platformy GOG.com należącej do CD Projektu. W I półroczu 2020 roku największy udział w sprzedaży GOG.com stanowili gracze pochodzący ze Stanów Zjednoczonych (34%). Na kolejnych miejscach znalazły się: Niemcy (12%), Polska (7%) i Wielka Brytania (6%). Sprzedaż ta dotyczy gier nieco innych od „Cyberpunka” jednak daje to przybliżony obraz, które regiony są kluczowe dla spółki.

Struktura terytorialna sprzedaży towarów i produktów w GOG.com / CD Projekt

7. Oddziały spółki na całym świecie

Globalną działalność CD Projektu widać także po oddziałach ulokowanych niemal na całym świecie. Co prawda siedziba główna i studia deweloperskie znajdują się w Polsce, ale lokalne spółki CD Projekt ma również w Los Angeles i w Szanghaju. Ponadto specjalne biura lub menedżerów ds. kontaktu z mediami i społecznością spółka posiada m.in. w takich lokalizacjach jak Londyn, Sao Paulo czy Tokio.

Grupa CD Projekt na świecie / CD Projekt

8. Sezonowość przychodów

CD Projekt jest spółką, której przychody i wyniki mocno zależą od premier nowych tytułów. Cykl produkcji najważniejszych gier realizowanych przez studio wynosi zwykle od 2 do 5 lat. Spółka angażuje się jednak również w mniejsze produkcje – np. dodatki do własnych gier lub adaptacje wydanych już produktów na nowe platformy. W odniesieniu do wydanych już gier, na rozkład ich sprzedaży w ciągu roku wpływ ma także udział w cyklicznie organizowanych akcjach promocyjnych.

Kwartalne przychody ze sprzedaży CD Projekt (dane w tys. zł) / CD Projekt

9. Druga młodość „Wiedźmina 3”

Przypadek „Wiedźmina 3” pokazuje, że dobra gra nawet po latach może budzić ogromne zainteresowanie. Jak wynika z danych SteamCharts dzięki netfliksowemu serialowi gra przeżywała drugą młodość, a liczba osób jednocześnie grających w tę produkcję na początku 2020 roku przekroczyła 100 tys. Tak dużej rzeszy graczy „Wiedźmin” nie przyciągał nawet w najlepszym dla siebie momencie - chwilę po premierze w maju 2015 roku. Wówczas statystyki grających jednocześnie graczy doszły maksymalnie do 92 tys. Również liczba sprzedanych sztuk na PC przekroczyła w 2019 roku wartości uzyskiwane zaraz po premierze.

Sprzedaż "Wiedźmina 3" z podziałem na platformy / CD Projekt

10. Weterani branży gier

Na zakończenie warto podkreślić, że pracownicy CD Projektu to absolutni weterani w branży gier, którzy posiadają gigantyczne doświadczenie i mają na swoim koncie już wiele sukcesów. W czasach, gdy na polskiej giełdzie debiutują producenci gier niemal tuż po założeniu spółki i niekiedy nawet przed wydaniem pierwszej gry, to połowa członków zarządu CD Projektu pracuje już dla tego studia przeszło 20 lat.

Staż pracy w spółce członków zarządu / CD Projekt

Premiera „Cyberpunka 2077”, która odbędzie się już 10 grudnia 2020 roku, to zatem kluczowe wydarzenie dla całej polskiej branży gier, a o tej produkcji z pewnością będzie się mówiło na całym świecie. Nic zatem dziwnego, że również w rankingu Bankier.pl miano najpopularniejszej spółki na GPW przypada właśnie CD Projektowi. Jeszcze więcej danych na temat samej branży gier można natomiast znaleźć w tekście „10 wykresów o branży gier, które warto zobaczyć”.