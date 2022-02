„Cyberpunk 2077” na nowe konsole już jest dostępny. CD Projekt startuje na TikToku

fot. Tinxi / / Shutterstock

CD Projekt podczas transmisji na platformie Twitch ogłosił, że aktualizacja Cyberpunka 2077 na konsole nowej generacji jest już dostępna. Studio rozpoczęło też prowadzenie konta na popularnej platformie społecznościowej.

Przekaz z Twitcha

Aktualizacja na nowe konsole jest już dostępna do pobrania, o czym poinformowali pracownicy CD Projektu na specjalnej zorganizowanej transmisji na platformie Twitch. Potwierdziły się również wcześniejsze przecieki o wersji demonstracyjnej gry. Gracze otrzymają darmowy dostęp do 15 marca do "Cyberpunk 2077" i będą mogli przez 5 godzin poznawać jeszcze raz Night City, aby sprawdzić nową wersję gry przed jej zakupem. Wśród wprowadzanych rozwiązań jest m.in. dynamiczne 4K, szybsze ładowanie oraz wizualne i techniczne ulepszenia. Posiadacze PS5 będą też mogli wykorzystywać możliwości kontrolera DualSense.

Aktualizacja na konsole next-gen jest darmowa dla posiadaczy konsol starej generacji – zgodnie z zapowiedziami. Dla pozostałych graczy będzie do nabycia w wersji cyfrowej w sklepie Microsoft oraz PlayStation Store. Nowe wersje gry będą mogły w pełni wykorzystać moce obliczeniowe PlayStation 5 i Xbox Series X.

Spółka ogłosiła przy tym wydanie patcha 1.5. na wszystkie platformy. Deweloperzy prezentujący nowości zaznaczyli, że jest ich mnóstwo i dotyczą m.in. poprawienia stabilności i wydajności, zmiany w rozgrywce, ekonomii, w lokacjach, a także działaniu i funkcjonalnościach mapy. W ramach aktualizacji Cyberpunk 2077 otrzymał również darmową zawartość dodatkową: nowe bronie, elementy modyfikacji wyglądu postaci czy też apartamenty. Lepsze ma być wreszcie działanie sztucznej inteligencji odpowiedzialnej za NPC w grze.

Kurs CD Projektu zaczął zyskiwać już od poniedziałku, który był ciężkim dniem na rynkach ze względu na geopolityczne ryzyka. We wtorek akcje spółki kontynuowały wzrosty, ale wydarzenie na Twitchu spowodowały nieco spadek notowań. Kurs ostatecznie wzrósł o 1,15 proc.

Przed podaniem informacji przez CD Projekt jeden z funduszu grających na spadek kursu akcji - Egerton Capital - zmniejszył swoją pozycję o 0,06 proc. do 0,56 proc. w dniu 14 lutego. Z oficjalnego rejestru krótkiej sprzedaży prowadzonego przez KNF wynika, że 5 funduszy ma pozycję krótką na akcjach spółki, która wynosi w sumie 2,96 proc.

O możliwym scenariuszy wtorkowego wydarzenia mówiło się głośniej od Walentynek, kiedy po miesiącach milczenia studio ogłosiło spotkanie na Twitchu. Jednak wśród graczy już od dłuższego czasu krążyły plotki, że zapowiedziana premiera odbędzie się zgodnie z terminem. Wskazywało na to m.in. pojawienie się „Cyberpunka2077” w wersji na PlayStation 5 wraz z nową okładką w bazie sklepu PlayStation oraz ostatnia widoczność tytułu w menu Xbox Series X jako zoptymalizowanej pod nową konsolę Microsoftu.

CD Projekt w październiku ubiegłego roku przesunął na 2022 premierę gry "Cyberpunk 2077" w specjalnej wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X - czyli następną generację konsol Sony i Microsoftu, które weszły na rynek w grudniu 2020 roku. W tym samym czasie CD Projekt poinformował, że premiera „Wiedźmina 3” na next-geny odbędzie się w drugim kwartale 2022 r. Pierwszą część swojej zapowiedzi dotrzymał.

Inwestorów do kupna akcji gamingowej spółki mogły zachęcać także informacje, że sam Warren Buffet zainwestował w sektor producentów gier, kupując pakiet akcji Acivision Blizzard jeszcze przed oficjalnym komunikatem o przejęciu firmy przez Microsoft.

CD Projekt na TikToku

Innym wydarzeniem mniej istotnym z punktu widzenia inwestycyjnego, ale ważnym marketingowo jest utworzenia swojego kanału na platformie TikTok. Swoją przygodę ze społecznością platformy CD Projekt rozpoczyna od klipu, w którym siedzibę studia odwiedza postać z „Cyberpunka” - Rogue Amendiares, właścicielka klubu Afterlife w Night City. O starcie kanału spółka poinformowała na Twitterze.

TikTok to jedna z najszybciej rosnących platform społecznościowych na świecie. Jesienią ubiegłego roku codziennie korzystało z niej ponad 1 mld użytkowników. Aplikacja opierająca się na wysyłaniu krótkich materiałów wideo należy do chińskiego przedsiębiorstwa ByteDance.

Cyberpunk 2077" zadebiutował w grudniu 2020 roku. Pomimo bardzo wysokiej sprzedaży, debiut przyniósł kontrowersje związane z jakością gry na starszej generacji konsol. Tytuł był m.in. przez około pół roku wycofany ze sklepu cyfrowego PlayStation.

