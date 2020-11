Media: "Cyberpunk 2077" może przebić oczekiwania, ale gra nadal zawiera dużo błędów

CD Project

"Cyberpunk 2077" może przebić wysokie oczekiwania graczy, choć nieukończona wersja gry nadal zawiera mnóstwo niewielkich błędów - ocenili dziennikarze branżowi w przedpremierowych recenzjach. Eksperci chwalą rozbudowany świat gry i jej stronę graficzną, jednocześnie lekko negatywnie oceniając m.in. elementy walki.

W czwartek przed godz. 19 zniesiono embargo na recenzje przedpremierowe (tzw. previews) "Cyberpunk 2077", nowej gry CD Projektu, której premiera zaplanowana jest na 10 grudnia. Dziennikarze kilku największych branżowych portali grali w tym tygodniu w "CP 2077" przez ok. 15-16 godzin.

"Każdy kto obawia się, że 'Cyberpunk 2077' może być rozczarowaniem nie powinien tego robić. Jest to gra, która na pewno przebije oczekiwania" - napisała Sam Loveridge, redaktor naczelna portalu Gamesradar.

Loveridge oceniła, że olbrzymie rozmiary i różnorodność świata przedstawionego w grze ma jednak swój koszt - jak podała, wersja "Cyberpunk 2077", którą otrzymali recenzenci, nadal zawiera mnóstwo drobnych, wizualnych błędów (tzw. bugów).

"Nie jestem pewna czy wszystkie będą naprawione do czasu, gdy gra trafi w nasze ręce 10 grudnia, ale przy tak ambitnym - i przerażająco dużym - przedsięwzięciu jestem w stanie wybaczyć kilka niezamierzonych dziwactw" - napisała.

Tom Marks, zastępca szefa działu recenzji w portalu IGN, również stwierdził, że wersja gry, którą oceniał, zawierała "tonę błędów" (z ang. a ton of bugs). Dodał, że pomimo usterek gra prezentuje się bardzo dobrze.

"Jak w przypadku każdej tak ambitnej i obszernej gry, niektóre części świecą jaśniej niż inne (a częste błędy w tej wciąż dopracowywanej wersji sprawiły, że cieszę się, że premiera nie miała miejsca dziś) - ale kiedy 'Cyberpunk 2077' zaczął się na poważnie, coś zaskoczyło i teraz po prostu chcę więcej" - napisał.

"Oczywiście wersja, w którą grałem, jest nadal w fazie rozwoju, a dodatkowy czas od ostatniego opóźnienia został prawdopodobnie wykorzystany, aby upewnić się, że problemy, które widziałem, nie wystąpią podczas premiery, ale miałem chwile, w których mój interfejs użytkownika całkowicie zniknął, ważny dialog nie został odtworzony, punkty na mapie nie działały poprawnie itd." - dodał.

Dziennikarze wśród atutów gry wskazali przede wszystkim na rozmiary miejsca, w których odbywa się rozgrywka, czyli miasta Night City - Tom Marks z IGN ocenił, że nigdy wcześniej nie widział tak rozbudowanej lokalizacji stworzonej na potrzeby gry komputerowej. Andy Kelly z PC Gamer napisał, że po 15 godzinach rozgrywki był pod wrażeniem "wszystkiego co zobaczył w grze", w tym jej strony graficznej. Podobnie jak Marks, uznał, że Night City jest najbardziej złożonym światem, jaki widział w grze komputerowej.

Kelly określił "Cyberpunk 2077" jako udoskonaloną wersję gier obecnych już na rynku, a nie rewolucję dla całej branży czy gatunku RPG.

"To niesamowita, szczegółowa, wystawna rzecz, o takim poziomie dokładności i reaktywności, o jakim większość producentów gier może tylko pomarzyć. Ale jest to bardziej udoskonalenie rzeczy, które widzieliśmy w innych grach do tego momentu, a nie coś, co tnie dotychczasowe zasady gry za pomocą katany i pisze ją na nowo" - napisał.

Zdaniem dziennikarzy jednym z najsłabszych punktów rozgrywki w "Cyberpunk 2077" są elementy związane z walką.

"Na pewno nie jest źle, ale jeśli spróbujesz grać w tę grę jak w zwykłą strzelankę, prawdopodobnie będziesz rozczarowany" - napisał Marks z IGN, dodając, że po dłuższej rozgrywce bardziej rozbudowane mechaniki walki w "CP 2077" bardziej przypadły mu do gustu. (PAP Biznes)

kuc/ osz/