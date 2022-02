"Cyberpunk 2077". Co dokładnie poprawił CD Projekt?

fot. Azovsky / / Shutterstock

Więcej ekonomii w "Cyberpunku"? Zapewne nie tego spodziewali się gracze. Spokojnie, dzięki patchowi Johnny Silverhand nie założy biura księgowego, by radzić sobie z cyberpunkowym ładem. CD Projekt dał możliwość graczom na bardziej kreatywne korzystanie z wirtualnych pieniędzy.

Najnowsza aktualizacja "Cyberpunka 2077" ma usprawnić działanie gry na dostępnych platformach, wprowadzić szereg ulepszeń w wersji na konsole nowej generacji Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Osoby, które chcą je wypróbować, mogą ściągnąć darmową wersję próbną. Będzie ona dostępna do godz. 17:00 15 marca. Grę będzie można wypróbować przez 5 godzin i komu uda się ją przejść w tym czasie - super. Bezpłatna wersja nie ma bowiem żadnych ograniczeń fabularnych.

Zacznijmy od tego, że łatwy poziom gry nie jest wcale taki łatwy. Dodano kilka sekretów, które gracze mogą odkryć w Night City, rozszerzono możliwości romansów i poprawiono: zmianę pogody na bardziej logiczną, nocne życie, a przechodniów zróżnicowano ze względu na porę dnia i odwiedzaną dzielnicę.

Zróżnicowany rynek nieruchomości w Night City

Zmiana wyglądu? Jest to możliwe po odwiedzeniu mieszkań. Fryzury, makijaż, piercing - czego dusza zapragnie. Nie trzeba za to płacić i... nie ma ograniczeń co do liczby zmian. Podobna zmiana będzie dotyczyć odzieży - modyfikacje podzielono na kategorie, aby pasowały tylko do konkretnych elementów odzieży (szczegóły w ekranie ekwipunku).

Gracze dostaną opcję wynajęcia nowych mieszkań. Ceny są zróżnicowane na tyle, że "będzie nas stać", mimo galopującej inflacji. Przedstawiają się następująco:

Northside, Watson - 5 tys.

Japantown, Westbrook - 15 tys.

The Glen, Heywood - 40 tys.

Corpo Plaza, Centrum - 55 tys.

Podobnie rzecz się miała z samochodami. Ich ceny powodowały, że zakup oznaczał duże nadszarpnięcie budżetu. Co do samochodów, to zrewolucjonizowano symulację silnika i dodanie symulacji sprzęgła. Zmianie uległo także wrzucanie biegów, przy których przekładnia reaguje bardziej realistycznie. Dodano możliwość "palenia gumy" czy "robienia bączków". Podobne modyfikacje zastosowano także przy motocyklach. Ulepszono graficznie ruch uliczny, wprowadzono reakcje na otarcia (kto był w niedzielę na parkingu hipermarketu, ten doskonale zna ten ból), a kierowcy będą mogli wpadać... w panikę na nasz widok. Z kolei ich pasażerowie wreszcie będą mogli ginąć w wypadkach.

Na szczęście CD Projekt urealnił świat ekonomii branży motoryzacyjnej - postacie dostały możliwość zakupu tańszych modeli, przy jednoczesnej możliwości lepszego zarobku za wykonane zadania.

Tylko odrobinę krwawię

CD Projekt zbalansował efekty zadające obrażenia czasowe i zmniejszając efekty obrażeń ogólnych tj. podpalenie, krwawienie, zatrucie (brzmi jak umowa Bilbo Bagginsa z krasnoludami w "Hobbicie"). Czas odnowienia jest określony w opisie wszczepu. I jest się czego obawiać, bo wrogowie zmieniają teraz pozycję, by zyskać przewagę taktyczną. Zwiększona zostaje celność ostrzału towarzyszy.

I wprowadzono szereg mniejszych usprawnień funkcji, które do tej pory były denerwujące tj. aktywacja Berserka teraz tylko podwaja wytrzymałość, a nie daje jej "nieskończenie".

W sklepie będzie można dostać dwie nowe bronie: karabin maszynowy typu Power "UMBRA" Darra Polytechnic, pistolet maszynowy Power "Guillotine" Budget Arms, cztery nowe lunety oraz nowe dodatki do uzbrojenia tj. hamulce wylotowe. Im cięższa broń, tym łatwiej będzie trafić w przeciwnika.

Jeśli chodzi o broń, to jedną z największym zmian są "bumerangowe" noże, które wracają do rzucającego.

"Jak Tommy Lee Jones w ściganym"

Policjanci, jak i inne postacie "kierowane przez komputer" (zwane NPC) zachowywały się co najmniej nieracjonalnie, co było przedmiotem żartów albo przekleństw graczy. Słowem, dodano im trochę inteligencji i np. podczas strzelaniny schowają się za osłonami, by przestać być łatwym celem dla gracza, będą przeładowywać broń i dostaną możliwość jej wyboru. Podczas strzelaniny będzie... jak w prawdziwym życiu, czyli część osób postronnych ucieknie, część padnie od kul (tutaj też będą mieli więcej opcji "kopnięcia w kalendarz, tj. rozczłonkowanie), a część - włączy się do "zabawy". No i nie znikną, gdy się o nich odwrócimy.

Przechodnie będą mogli podchodzić do gracza beztrosko, agresywnie, wyważenie, defensywie czy ostrożnie.

NPC dostały więcej okien dialogowych, ale w zamian odrzucimy z łatwością od nich połączenie telefoniczne. Koniec ze stalkingiem przez komórkę.

CD Project

aw