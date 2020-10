Cyberatak na szpitale w Kanadzie

NBP: projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie może naruszać niezależność banku centralnego

Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, mimo braku bezpośrednich odwołań do Narodowego Banku Polskiego, może naruszać niezależność banku - ocenił NBP w opinii do tego projektu. Chodzi m.in. o możliwość ingerencji w systemy IT obsługiwane przez bank centralny.