Zorganizowany cyberatak? Nie działały strony "Financial Times", "New York Times" i agencji Bloomberg

Szereg ważnych stron internetowych na całym świecie, w tym rządu brytyjskiego, padło we wtorek około południa z powodu awarii, która jednak została usunięta w ciągu godziny.

Problemy dotyczyły m.in. brytyjskich dzienników "Financial Times", "The Guardian" i "The Independent", amerykańskiego "New York Times" i agencji Bloomberg, francuskiego "Le Monde", a także m.in. portali Reddit, Fastly, Amazon Web Services, Twich czy eBay.

Problemy zgłaszali też użytkownicy Spotify i Twittera. Witryna "The New York Timesa" wyświetlała: "Fastly error: unknown". Bloomberg.com nie działał dla niektórych użytkowników.

Według ekspertów wygląda to na zorganizowany cyberatak.

Fastly, globalna sieć dostarczania treści online (CDN), poinformowała o awarii w całej swojej sieci, która wpływa na strony korzystające z jej platformy.

Jednak użytkownicy z niektórych krajów, m.in. z Polski, mogli cały czas wchodzić na te strony.

Na razie Fastly nie podała, co było przyczyną awarii. (PAP)

