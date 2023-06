Cudzoziemcy wydali w Polsce blisko 9 mld zł w I kwartale 2023

BADANIE Rynek pracy w Polsce. Co motywuje Ukraińców? Dla 39 proc. Ukraińców zarobki są największą motywacją do szukania pracy w Polsce - wynika z najnowszego badania Gremi Personal. Jak dodano, półtora roku od wybuchu wojny Ukraińcy nadal masowo szukają pracy w naszym kraju. Przed wybuchem rosyjskiej wojny Ukraińcy przyjeżdżali do Polski głównie na 4–6 miesięcy - dodano.