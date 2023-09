Cudzoziemcy chętniej wydają pieniądze w Polsce. Porównano ich z Polakami za granicą

Kolejny "bombowy" dowcip na lotnisku. Mężczyzna nie wiedział, dlaczego tak się zachował 35-latek zażartował na gdańskim lotnisku, że w bagażu ma bombę i pistolet. Mężczyzna nie został wpuszczony do samolotu lecącego do Szwecji. Funkcjonariusze ukarali go mandatem. W walizce "żartownisia" nie znaleziono niebezpiecznych przedmiotów.