Cudzoziemcy będą mogli pracować bez zezwolenia. Jest projekt rozporządzenia

Podjęcie cudzoziemcom pracy bez zezwolenia m.in. w służbie zdrowia czy branży IT przewiduje projekt rozporządzenia, który w poniedziałek opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Projekt przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemcom posiadającym wizę wydaną "w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe". Dotyczy to cudzoziemców posiadających wizę z adnotacją „Poland Business Harbour” (PBH), będącą nazwą programu rządowego skierowanego do specjalistów IT, start-upów oraz innych firm, które chcą relokować swój biznes do Polski.

Program - jak czytamy - skierowany jest do podmiotów z Białorusi. Zaznaczono jednak, projektowany przepis będzie można stosować także w przypadku, gdyby został on rozszerzony na inne państwa.

W uzasadnieniu projektu napisano, że zwolnienie beneficjentów programu PBH z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest zgodne ze stanowiskiem ekspertów, że Polska powinna zwiększać udział pracowników o wysokich kwalifikacjach. Wskazano, że w Polsce występują duże niedobory specjalistów, szczególnie w sektorze IT.

Grupą, dla której projekt rozporządzenia przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, są lekarze i dentyści "zarówno ci posiadający nieograniczone jak i ograniczone prawo wykonywania zawodu". Zaznaczono, że działania te będą niezwykle ważne w perspektywie najbliższych miesięcy i konieczności wzmocnienia kadrowego służby zdrowia w okresie pandemii Covid-19.

Wskazano, że projektowany przepis nie ogranicza zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę tylko do okresu pandemii, ponieważ - jak czytamy - potrzeba uzupełniania braków kadrowych w zawodach lekarskich ma w Polsce charakter strukturalny i długofalowy.

W projekcie przewidziano również zwolnienie z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemców zatrudnionych w prywatnej służbie domowej przez przedstawicieli dyplomatycznych.

Zaznaczono, że zwolnienie z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w ww. zawodach spowoduje m.in., że nie będą dostępne informacje, które dotychczas są gromadzone w związku z procedurą wydawania zezwolenia na pracę.

Jednocześnie - jak czytamy - cudzoziemcy nie będą objęci mechanizmami ochronnymi związanymi np. z przesłankami wydania zezwolenia na pracę w zakresie porównywalności wynagrodzenia w stosunku do prac na podobnym stanowisku lub podobnego rodzaju na lokalnym rynku pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

