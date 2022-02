Polska spółka z NewConnect publikuje zdjęcia satelitarne z Ukrainy

/ Creotech Instruments

Creotech Instruments SA, notowana na NewConnect polska firma produkująca

i dostarczająca na światowy rynek technologie kosmiczne, opublikowała pochodzące z 26 lutego zdjęcia satelitarne ukazujące skutki ataku wojsk rosyjskich na dwa lotniska ukraińskie.

W pierwszym zestawie zdjęć został zobrazowany efekt ciężkich walk na i wokół lotniska Hostomel. Zdjęcia zostały wykonane zarówno w świetle widzialnym, jak i w podczerwieni. Widać na nich zarówno dym unoszący się nad miejscami walk, jak i rozprzestrzeniający się ogień. Lotnisko Hostomel atakowane było od pierwszego dnia walk. Rosjanie wysadzili na nim desant z 20-30 helikopterów, próbując ustanowić przyczółek na przedmieściach Kijowa. Kontrofensywa 4 Brygady Szybkiego Reagowania pozwoliła na odbicie lotniska przez siły ukraińskie. W następnych dniach Rosjanie ponownie zajęli lotnisko. 26 lutego siły ukraińskie doniosły o zniszczeniu kolumny wojsk rosyjskich w rejonie lotniska. Na lotnisku widoczne są również dwa duże hangary, w których przechowywany był największy samolot świata AN-225 Mrija, zniszczony został w trakcie walk.

- W ramach platformy CreoDIAS i uczestnictwa w europejskim programie Copernicus jako operator odpowiedzialny za jedno z pięciu repozytoriów UE danych satelitarnych prezentujemy przykładowe zdjęcia z pola walki. Pozwalają one na szeroki ogląd sytuacji, pełnią funkcję weryfikacji wobec informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej oraz stanowią istotne wsparcie w analityce pola walki. Dla Creotech Instruments segment wojskowy będzie jednym z kluczowych potencjalnych odbiorców danych satelitarnych, które spółka chce dostarczać po 2024 / 25 roku również w ramach własnych mikrosatelitów - mówi Grzegorz Brona, prezes zarządu spółki.

Na drugim zestawie zdjęć pokazano okolice lotniska w Czernihowie. Na zdjęciach w podczerwieni widać również płonące budynki w samym mieście (po lewej w dolnej części). Miasto Czernihów atakowane było przez Rosjan od pierwszego dnia inwazji. Obrona ukraińska odparła wroga, nie dopuszczając do zajęcia miasta - armia inwazyjna zdecydowała się ominąć miasto i podążać dalej w kierunku Kijowa. W weekend trwało dalsze oblężenie miasta, które doprowadziło do zniszczenia znacznej części jego zabudowy.

Program Copernicus to unijny program obserwacji Ziemi, w ramach którego analizuje się naszą planetę i jej środowisko, aby uzyskać maksymalne korzyści dla wszystkich obywateli Unii. W ramach programu dostępne są usługi informacji oparte na obserwacji satelitarnej Ziemi oraz dane in situ (inne niż dotyczące kosmosu). Program jest koordynowany i zarządzany przez Komisję Europejską. Globalne dane z satelitów oraz z naziemnych, powietrznych i morskich systemów pomiaru wykorzystuje się do przekazywania informacji, które mają pomóc usługodawcom, organom publicznym i innym organizacjom międzynarodowym w podnoszeniu jakości życia mieszkańców Europy. Użytkownicy mają bezpłatny i otwarty dostęp do usług informacyjnych świadczonych w ramach programu.