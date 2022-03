Credit Agricole podwyższa prognozę stopy referencyjnej NBP. W górę również inflacja

Borys: "Tarcza antyputinowska" ograniczy wzrost cen m.in. żywności i paliw

Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej i dopłaty do nawozów to rozwiązania, które ograniczą wzrost cen, zwłaszcza żywności i paliw - wskazał prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, odnosząc się do przedstawionej w piątek przez rząd tzw. tarczy antyputinowskiej.