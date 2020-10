Trwa fala ataków oszustów. Credit Agricole i BNP Paribas ostrzegają

fot. BalkansCat, Robson90, wk1003mike / Shutterstock

Trwają ataki na klientów banków. Credit Agricole i BNP Paribas ostrzegają przez przestępcami podszywającymi się pod pracowników. Oszuści wyłudzają dane oraz nakłaniają do instalacji aplikacji umożliwiającej przejęcie kontroli nad urządzeniem.

Od kilkunastu dni notujemy wzmożoną liczbę ataków na klientów banków. Na początku cyberprzestępcy na celownik wzięli klientów Aliora, Millennium oraz Getin Banku - podszywali się pod pracowników banków, oferując "atrakcyjne" inwestycje, straszyli karami umownymi oraz dzwonili jako konsultanci z ostrzeżeniem o rzekomych podejrzanych transakcjach na rachunku. Wczoraj również PKO BP informował o podejrzanych telefonach od osób przedstawiających się jako pracownicy banku i zachęcających do instalacji aplikacji umożliwiającej przejęcie kontroli nad rachunkiem.



Credit Agriole – połączenie wyświetla się jak numer banku

– Oszuści dysponują możliwościami podszywania się pod dowolne numery telefonów, w tym numery używane przez banki - w takiej sytuacji numer rozmowy przychodzącej, wyświetlany na ekranie telefonu, może być sfałszowany. To może wprowadzać w błąd odbiorcę takiej rozmowy, stąd tym bardziej prosimy o czujność i rozwagę – ostrzega Credit Agricole.

Cyberprzestępcy podszywają się pod pracowników banku Credit Agricole i podczas rozmów próbują wyłudzić m.in. dane osobowe oraz informacje potrzebne do zalogowania do bankowości internetowej. Oszuści straszą potencjalną utratą pieniędzy i wywierają presję czasu na klientach.

BNP Paribas – "namawiają do instalacji oprogramowania"

– W ostatnich dniach odnotowaliśmy próby podszywania się pod pracownika działu bezpieczeństwa Banku. Przestępcy informują o rzekomo wstrzymanej transakcji i namawiają do zainstalowania oprogramowania do zdalnego dostępu do komputera ofiary. Takie działanie może doprowadzić do kradzieży danych niezbędnych do korzystania z bankowości internetowej lub mobilnej, danych osobowych, a nawet do utraty środków z rachunków. Oszuści, wykorzystując możliwości technologiczne wyświetlają na telefonach ofiar numer prawdziwej infolinii Banku – ostrzega BNP Pasribas.

Banki przypominają, że pracownicy nigdy nie proszą o podawanie podczas rozmowy loginu, hasła do bankowości internetowej, numeru karty czy kodu CVV. Nie nakłaniają również do instalacji żadnych dodatkowych programów.

DF