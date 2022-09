Kolejny poziom osiągnięty. Credit Agricole daje 8% na lokacie terminowej

fot. Fotokon / / Shutterstock

Nowa tabela oprocentowania Credit Agricole przyniosła nową, rekordową stawkę na lokacie terminowej. 8 proc. w skali roku można otrzymać na Lokacie Mobilnej na 270 dni.

Standardowe oprocentowanie na Lokacie Mobilnej w Credit Agricole wynosi 4,50 proc. w skali roku. Podwyższona stawka w wysokości 8 proc. rocznie dotyczy wyłącznie lokat założonych przez nowych klientów. Można z niej skorzystać w terminie 14 dni od otwarcia konta dla osób fizycznych. Bank daje ograniczenie dotyczące liczby założonych lokat na 8 proc. w skali roku – otworzyć można tylko jeden taki depozyt. Kwota maksymalna lokaty to 75 000 zł, a termin zapadalności 270 dni.

Do tej pory Lokata Mobilna w Credit Agricole była objęta stawką w wysokości do 7 proc. w skali roku. Bank poza oprocentowaniem zmienił również okres lokaty. Poprzednio było to 12 miesięcy. Pozostałe warunki i ograniczenia tj. kwota maksymalna, wymóg posiadania statusu nowego klienta oraz liczba dostępnych lokat nie uległy zmianie.

8 proc. w skali roku to stawka obowiązująca również na lokacie w Pakiecie Zyskowny Duet. Jest to oprocentowanie 90-dniowej lokaty przy podziale oszczędności na lokatę i fundusz inwestycyjny po 50%. Jeśli klient chce ulokować środki na lokatę w innej propozycji tj. przy podziale: 70% lokata terminowa i 30% fundusz inwestycyjny, to otrzyma stawkę na lokacie w wysokości 6,50 proc. w skali roku.

Do tej pory stawka w wysokości 8 proc. rocznie była dostępna jedynie na lokacie z funduszem. Taką ofertę zaproponował klientom mBank w lipcu br. Najwyższe oprocentowanie na lokacie terminowej bez dodatkowego produktu w postaci funduszu towarzyszyło Nest Lokacie Witaj na 6 miesięcy. Nest Bank utrzymywał pozycję lidera na rynku od połowy lipca br. dzięki stawce w wysokości 7,50 proc. w skali roku.