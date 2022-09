Credit Agricole: NBP może wznowić skup obligacji w 2023 r.

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

W przypadku znaczącego wzrostu rentowności obligacji skarbowych w 2023 r., ze względu na duże potrzeby pożyczkowe rządu, szacowane dla sektora GG na 484,4 mld zł brutto (14,6 proc. PKB), Narodowy Bank Polski może wznowić skup papierów skarbowych i z gwarancją SP - ocenili raporcie ekonomiści Credit Agricole.

"W celu oceny wpływu emisji dłużnych papierów wartościowych przez rząd, jednostki samorządu terytorialnego i BGK na kształtowanie się rentowności obligacji, konieczne jest spojrzenie na ich łączną podaż (nowe emisje plus rolowanie długu zapadającego w 2023 r.), czyli inaczej potrzeby pożyczkowe brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych. Szacujemy, że wyniosą one 484,4 mld zł w 2023 r. (14,6 proc. PKB), na co złożą się nowe emisje w wysokości 312,3 mld zł i wykup zapadających obligacji w kwocie 172,1 mld zł. Oczekiwany przez nas silny wzrost podaży obligacji w 2023 r. będzie oddziaływał w kierunku wzrostu ich rentowności" - napisano.

Nawet wówczas, gdy część tych potrzeb zostanie sfinansowana (prefinansowana) w 2022 r., presja na wzrost rentowności w 2023 r. pozostanie wysoka. Taka tendencja będzie również wspierana przez oczekiwane przez Credit Agricole zacieśnienie polityki pieniężnej przez główne banki centralne, przede wszystkim Fed i EBC.

"Naszym zdaniem, w przypadku znaczącego wzrostu rentowności, możliwe jest wznowienie przez NBP skupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Takie działanie będzie oddziaływało w kierunku obniżenia rentowności obligacji i stabilizowało rynek instrumentów dłużnych, co może przyczynić się do zwiększenia popytu na obligacje skarbowe ze strony inwestorów zagranicznych. Zarysowane powyżej warunki rynkowe będą sprzyjały podwyższonej zmienności kursu złotego" - dodano.

Ekonomiści CA zakładają w szacunkach przedłużenie na 2023 r. tarczy antyinflacyjnej, wypłatę 14. i 15. emerytury, waloryzację świadczenia 500+ do kwoty 700 zł oraz zamrożenie cen prądu i gazu dla gospodarstw domowych. Alternatywnie dopuszczają oni zwiększenie przez rząd innych wydatków (w tym socjalnych) w skali zbliżonej do kosztu 14. i 15. emerytury i 40-procentowej waloryzacji świadczenia 500+. (PAP Biznes)

