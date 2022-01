Covidowy kryzys nie dał rady meblom

Już 35 proc. Polaków pracuje zdalnie lub hybrydowo

Już 35 proc. Polaków pracuje zdalnie lub hybrydowo. 9 na 10 osób nie chce wracać do modelu stacjonarnego, a co czwarta woli w pełni zdalny tryb. 44 proc. badanych nie chciałoby aplikować do firmy, gdzie pracuje się tylko stacjonarnie - to niektóre wnioski z ogłoszonego w środę raportu Pracuj.pl.