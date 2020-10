Covid-19 zaczyna testować wydolność systemu

fot. Filip Błażejowski / FORUM

W niektórych regionach wykorzystanych jest trzy czwarte łóżek z respiratorami. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta – podaje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".

Z analizy danych z urzędów wojewódzkich, jaką przeprowadził "DGP", wynika, że jeśli idzie o dostęp do ratunkowego leczenia, najgorzej jest w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. W tym pierwszym wolnych zostało już tylko pięć respiratorów (15 jest zajętych), a w drugim – cztery (zajętych jest 12).

"Nie najlepiej przedstawia się też sytuacja w Małopolsce – tutaj wykorzystywane jest już trzy czwarte łóżek respiratorowych. I choć sytuacja różni się w zależności od regionu, to w całej Polsce rośnie liczba wykorzystanych respiratorów, czyli aparatury ratującej życie osobom z najcięższym przebiegiem COVID-19" – podaje "DGP".

Jak informuje gazeta, jeszcze w połowie września sytuacja wyglądała znacznie lepiej. Wówczas wykorzystane było co dziesiąte łóżko z dostępem do respiratora. W ciągu dwóch tygodni wskaźnik podskoczył jednak do 35 proc. (PAP)

