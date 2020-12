Covid-19 drenuje budżety spółdzielni. Brakuje pieniędzy na dezynfekcję w blokach

Ekspert: Dopuszczenie szczepionki do użytku to jeszcze nie czas na zrzucanie maseczek

Dopuszczenie szczepionki do użytku to nie jest jeszcze ten moment na zrzucanie maseczek. To jest dopiero początek długiej drogi do kontroli tej pandemii – powiedział PAP dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.