Coś optymistycznego na WIG20? Na NewConnect wzrosty po 60-70 proc.

Warszawski indeks dużych spółek kontynuuje marsz w górę, wspierany wzrostowym trendem eurodolara, na którym wydatnie korzysta polski złoty. Po trzech sesjach WIG20 jest na dobrej drodze, by zaliczyć najlepszy tydzień od listopada 2022 r. Rzut oka na NewConnect, pokazał wzrosty kursów kilku spółek w skali jeszcze większej niż zazwyczaj ma to miejsce na rynku alternatywnym.

WIG20 zyskał 1,35 proc. WIG był wyżej o 1,12 proc. Z kolei mWIG40 wzrósł o 0,76 proc., a sWIG80 o 0,28 proc. Obroty przekroczyły 1,23 mld zł, z czego 967 mln dotyczyło WIG20.

Po środowych danych o inflacji CPI w USA coraz bliższy koniec podwyżek stóp procentowych jest scenariuszem bazowym, a wnioski z publikowane także w środę z protokołu Fed, który wywołał obawy przed recesją, również wpisują się tę narrację. W dodatku czwartek przyniósł w USA kolejne pozytywne zaskoczenie na polu walki z inflacją, w danych o wzroście cen, w wydaniu producenckim.

W Europie wsłuchiwano się w komentarz Francois Villeroy de Galhau z EBC, który powiedział, że bank centralny strefy euro dokonał już większości podwyżek stóp procentowych, chociaż dzień wcześniej inni decydenci wypowiadali się w „jastrzębim” tonie.

Umocnienie pary EUR/USD pozytywnie oddziałuje na złotego w relacji z dolarem, który w tej parze jest najsilniejszy od ponad roku. Coraz niższy kurs USD/PLN razem z bardzo dobrą postawą sektora bankowego zapewnia WIG20 trzeci dzień wzrostów w tygodniu, w którym ich skala wynosi już 5 proc.

W piątek może się okazać, że będzie to tydzień lepszy od tego z końca marca, gdy indeks blue chipy wzrósł o 5,3 proc. i był najlepszy pod tym względem od drugiego tygodnia listopada 2022 r. Według analityka PKO BP jeśli uda się pokonać indeksowi kolejny opór może to oznaczać coś pozytywnego dla dużych spółek w przyszłości. Najwięcej zależeć będzie jednak od otoczenia zewnętrznego i trendów na rynku walutowym. W piątek wyniki za pierwszy kwartał napłyną od dużych amerykańskich banków, w tym JPMorgan, Citigroup i Wells Fargo.

Pytany przez PAP o istotne opory na WIG20, analityk BM PKO BP Przemysław Smoliński wskazał na lokalny szczyt z marca br.

"Szczyt ten znajduje się w okolicach 1.880 pkt. i jest dla WIG20 ważnym oporem. Jeśli ten poziom zostałby pokonany, to trzeba będzie się zastanowić, czy na GPW nie zaczyna się dziać coś bardziej optymistycznego w dłuższym horyzoncie. Dopóki jednak jesteśmy poniżej tego poziomu, to obecne wzrosty traktuję jako korektę, choć sygnałów jej zakończenia nie widzę" – wskazał ekspert.

W ujęciu sektorowym na GPW wzrosło 10 z 14 indeksów. Najmocniejsze były WIG-Banki (2,05 proc.), WIG-Nieruchomości (1,44 proc.) oraz WIG-Budownictwo (1,28 proc.). Więcej w dół poszły natomiast WIG-Leki (-1,24 proc.) oraz WIG-Media (-0,96 proc.).

W WIG20 liderami wzrostów były akcje Aliora (4,59 proc.), bardzo dobrze zaprezentował się kurs mBanku (2,51 proc.), który poinformował, iż koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w I kwartale 2023 r. wyniosły 808,5 mln zł, ale mimo to wynik netto był dodatni. Z kolei PKO BP (2,77 proc.) poinformowało o zmianach w zarządzie i powołaniu Dariusza Szweda na stanowisko prezesa, po akceptacji przez KNF.

W gronie liderów wzrostów był kurs Dino (3,88 proc.), dla których była to pierwsza wzrostowa sesja po czterech dniach spadków, a ponad 2 proc. zyskały jeszcze walory Allegro (2,45 proc.).

W drugiej połowie sesji poprawił się sentyment względem walorów KGHM-u (1,52 proc.), a ich kurs znalazł się wyżej od lokalnego szczytu z końca marca br. Wzrost akcji był skorelowany ze zwyżką cen miedzi.

Pod kreską były tylko walory Pepco (-0,49 proc.), PZU (-0,13 proc.) i JSW (-0,11 proc.), która poinformowała, że produkcja węgla w grupie JSW w pierwszym kwartale 2023 roku była niższa w porównaniu w stosunku do I kwartału 2022 r. o ok. 10 proc. Neutralnie zachowały się kursy PKN Orlen i Grupy Kęty.

W drugiej linii mocne były kursy Neuki (5,91 proc.), Millennium (4,99 proc.) oraz Dom Development (3,79 proc.), który poprawiał swoje szczyty. Więcej oddały akcje CCC (-3,76 proc.) i Grupy Pracuj (-3,01 proc.).

Na szerokim rynku dobrze zachowały się akcje Rainbow (10,13 proc.) oraz Enter Air (2,94 proc.), innej spółki związanej z branżą turystyczną. Mocno potaniały akcje Celon Pharmy (-5,95 proc.) oraz Sygnity (-9,81 proc.). W Celonie w czwartek nastąpiła dymisja jednego z wiceprezesów.

Na New Connect niespełna 3 minuty trwał handel akcjami debiutującej we wtorek Prostej Giełdy. Kurs w czwartek wzrósł o 60 proc. i obrót został znów zawieszony. Po trzech dniach od debiutu i dwóch dniach, kiedy dopuszczono do zawierania transakcji, kurs wzrósł o 491,78 proc. Poza tym wyróżnił się kurs Pixel Crow (77,95 proc.), który zyskał po ogłoszeniu sprzedaży pakietu akcji spółki przez Movie Games i wejściu przez odwrotne przejęcie nowego inwestora. W tym przypadku handel także został zawieszony na ok. dwie godziny przed końcem sesji i nie został już przywrócony.