Coraz większe pustki na bazarach. "Nie ma szans w starciu z gigantami"

Znikają sklepy spożywcze. Od objęcia władzy przez PiS zamknął się co dziesiąty Od objęcia władzy przez PiS zniknął niemal co dziesiąty sklep spożywczy - informuje we wtorek "Rzeczpospolita". Nie pomogły działania rządu w postaci zakazu handlu w niedzielę czy podatku handlowego, które miały trend powstrzymać - dodano.