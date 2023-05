Coraz więcej specjalistów IT na swoim. To szansa na wyższe zarobki

Wyższe wynagrodzenie i elastyczne godziny pracy to główne powody, dla których specjaliści IT decydują się na pracę na własny rachunek. Z Raportu Płacowego Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA), wynika, że blisko 59 proc. specjalistów IT wybiera umowę B2B.

Według SoDA samozatrudnienie w tej branży cieszy się obecnie dużą popularnością i jest atrakcyjną opcją dla wielu specjalistów. Taki trend jest zauważalny, m.in. wśród firm technologicznych z województwa dolnośląskiego, małopolskiego oraz mazowieckiego.

Najpopularniejsze kontrakty B2B

Według raportu, jaki przygotowała firma No Fluff Jobs, właściciela portalu z ogłoszeniami dla branży IT, dostępnego w 6 krajach europejskich, freelancerzy w branży IT są w większości samozatrudnionymi (67,8 proc.) i prawie jedna trzecia (29,1 proc.), to osoby prywatne pracujące w oparciu o kontrakty inne niż umowa o pracę. Z zebranych ankiet wynika, że specjaliści IT najczęściej wybierają umowę B2B (88,7 proc.). Około 7 proc. pracuje na podstawie umowy o dzieło, a reszta wybiera zlecenie lub inne formy zatrudnienia.

Osoby z branży IT decydują się na bycie freelancerem najczęściej z powodu wysokich zarobków (79 proc.) oraz elastyczności dotyczącej czasu pracy (55 proc.).

Z raportu No Fluff Jobs wynika również, że 71,1 proc. freelancerów pracuje zdalnie, a 22,6 proc. hybrydowo. 40 proc. spędza w pracy tyle czasu, ile przeciętnie pracownicy na etacie, czyli 8 godzin dziennie. Co piąty pracuje 9 godzin, ale system 6-godzinny stosuje już tylko 10 proc.

Firmy dostosowują się do freelancerów

Według Mikołaja Jaskiewicza, Division Managera IT & Telco w Cpl Poland, pula specjalistów IT, którzy są zainteresowani prowadzeniem własnej działalności gospodarczej i zatrudnieniem na podstawie kontraktu B2B z roku na rok się powiększa. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, firmy technologiczne musiały dostosować swoją ofertę i otworzyć się na różne formy zatrudnienia, aby przyciągnąć najlepsze talenty z sektora IT.

– Rozpowszechnienie zatrudnienia na podstawie kontraktu B2B doprowadziło do licznych zmian na rynku pracy – mówi Bankier.pl Mikołaj Jaskiewicz. – Obecnie samozatrudnienie nie wiąże się już tylko z pracą na krótkoterminowych zleceniach dla różnych firm, ale jest również dostępne dla specjalistów zainteresowanych długofalową współpracą z jednym pracodawcą. Różni się tylko forma umowy.

Wyższe zarobki, większa elastyczność

Jak twierdzi Mikołaj Jaskiewicz do głównych plusów zatrudnienia na podstawie kontraktu B2B należy przede wszystkim możliwość wynegocjowania wyższych zarobków.

– Taka forma rozliczenia jest korzystna finansowo zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, ze względu na ograniczone kwoty podatku i składek ZUS – tłumaczy ekspert. – Ponadto osoba prowadząca własną działalność, może wybrać formę opodatkowania m.in. ryczałt, podatek liniowy lub według skali zarobków, a także rozliczyć IP Box. Natomiast nowi przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi ZUS.

Dla wielu osób korzyścią jest również możliwość rozliczenia dodatkowych wydatków, wynikających z prowadzenia działalności, ale niejednokrotnie przydatnych w codziennym życiu, jak np. leasing samochodu, koszt zakupu paliwa czy abonament telefoniczny. Kontrakt B2B to również większa elastyczność. Umowa pomiędzy dwiema firmami nie jest regulowana zapisami Kodeksu Pracy czy wewnętrznym politykami firm. Dlatego też, nawiązując współpracę na zasadach kontraktu, specjaliści IT mogą liczyć na większą elastyczność w zakresie okresu wypowiedzenia, zasad pracy zdalnej i pracy z biura czy nawet płatnych urlopów lub zwolnień zdrowotnych.

Doskwiera brak płatnego urlopu i zwolnień lekarskich

Według Mikołaja Jaskiewicza, głównym minusem zatrudnienia na podstawie kontraktu B2B jest brak płatnych urlopów i zwolnień zdrowotnych. Pomimo tego, że część firm płaci za nieobecność pracowników nieetatowych, standardem na rynku jest jednak brak wynagrodzenia za dni niepracujące. Kontraktorzy nie mogą również liczyć na płatny urlop macierzyński, rodzicielski czy ojcowski. Dodatkowo, oferowane benefity pozapłacowe są ograniczone do minimum lub nie są przeznaczone dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

– Nawiązując współpracę na zasadach B2B, specjaliści muszą więc zweryfikować politykę firmy i uwzględnić koszty braku opieki zdrowotnej czy braku wynagrodzenia podczas urlopu w swojej stawce godzinowej – radzi Mikołaj Jaskiewicz. – Dla nowych przedsiębiorców wyzwaniem może być szereg formalności, których należy dopełnić, aby odpowiednio rozliczyć się z firmą, Urzędem Skarbowych czy ZUS. Dla specjalistów IT zainteresowanych podjęciem długofalowej współpracy na zasadach B2B z jedną firmą, minusem mogą być ograniczone perspektywy i możliwości rozwoju w danej organizacji. Niektóre firmy inwestują w rozwój i awansują wewnętrznie jedynie pracowników etatowych, postrzeganych jako pracowników stałych, a nie tymczasowych, jak kontraktorzy B2B.

Jednak według Mikołaja Jaskiewicza, sytuacja na rynku IT dynamicznie się zmienia. Z roku na roku widać coraz mniej różnic w postrzeganiu pracowników prowadzących własną działalność i tych zatrudnionych na etacie. Zmianie ulegają proponowane benefity, urlopy czy możliwości rozwoju. Coraz więcej firm stara się wprowadzać tę samą politykę wewnętrzną dla różnych form zatrudnienia.

Nowicjusze podchodzą z rezerwą do prowadzenia własnej firmy

Z kolei według Agaty Kryń, Recruitment leader w Billennium, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, która forma umowy jest lepsza dla kandydata. Zazwyczaj zależy to od indywidualnych preferencji, oczekiwań oraz sytuacji życiowej konkretnej osoby.

– Ludzie, którzy chcą prowadzić własną firmę, przeważnie kierują się względami finansowymi – mówi Bankier.pl Agata Kryń. – Z kolei pracownicy wybierający umowę o pracę, cenią sobie stabilność zatrudnienia oraz jasne przepisy wynikające z Kodeksu Pracy. Zauważyliśmy, że w 2022 roku kandydaci coraz częściej rozważali różne opcje współpracy. Oczekiwali, że na końcowym etapie procesu rekruterzy przedstawią im kilka ofert, aby mieli czas na ich spokojne przeanalizowanie i możliwość wyboru najlepszej dla siebie formy. Takie podejście prawdopodobnie związane jest z dość skomplikowanymi przepisami prawno-podatkowymi, które wynikają m.in. z Polskiego Ładu i późniejszych zmian wprowadzonych przez rząd. Osoby, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności, podchodzą do tego z większą rezerwą.