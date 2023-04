Coraz więcej niewypłacalnych firm. Problemy notuje każda branża

Rząd zamknął plażę, bo chroni LNG. Kilkaset osób może stracić pracę Rząd wprowadził zakaz zbliżania się do terminala LNG w Świnoujściu, a jednocześnie wyprowadził tym samym ludzi na ulicę. Obszar, do którego nikt się nie może zbliżać, obejmuje bowiem m.in. jedyną drogę dojazdową do atrakcji turystycznych tj. latarnia morska czy Fort Gerharda. Pracę może stracić kilkaset osób.