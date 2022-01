Coraz więcej kradzieży buldogów francuskich w USA. Można na nich sporo zarobić

fot. Angyalosi Beata / / Shutterstock

W USA rośnie liczba kradzieży buldogów francuskich - informuje AFP. Opiekunowie psów tej rasy są terroryzowani na ulicach, czasem przy pomocy broni palnej, a modne obecnie buldogi francuskie - sprzedawane za tysiące dolarów na czarnym rynku.

Czarnorynkowa cena małych i przyjaznych, a przez to łatwych do porwania, buldogów francuskich wynosi w USA od 3,5 tys. do 5 tys. dolarów.

To relatywnie rzadka rasa, jej mioty nie są zbyt liczne, więc na zdobycie buldoga francuskiego trzeba czekać - wyjaśnia wiceprezeska Amerykańskiego Związku Kynologicznego, Brandi Hunter Munden. "Wzrost popularności tej rasy doprowadził także do wzrostu kradzieży, ale używanie przemocy, to nowe i niepokojące zjawisko" - dodaje.

W zeszłą sobotę w Castro Valley w aglomeracji San Francisco kilku uzbrojonych napastników napadło na dwie spacerujące kobiety, wymierzyło w nie broń i zmusiło do oddania portfeli, kluczy do domów i samochodu oraz buldoga francuskiego imieniem Tito - informuje stacja ABC. Policja poszukuje sprawców oraz porwanego psa.

"Czekałam aż Merlyn załatwi swoją potrzebę, kiedy zobaczyłam dwóch ludzi; zanim się obejrzałam, jeden z nich stał naprzeciwko mnie z wycelowaną we mnie bronią i mówił +oddaj mi psa+" - relacjonuje cytowana przez AFP Marieke Bayens z Kalifornii, której buldog francuski został porwany w listopadzie.

Najbardziej znaną ofiarą kradzieży psów tej rasy jest Lady Gaga - przypomina AFP. Podczas porwania dwóch buldogów artystki - Koji i Gustava - postrzelono pracownika, który je wyprowadzał. Lady Gaga za pomoc w odzyskaniu psów oferowała pół miliona dolarów nagrody; buldogi w końcu wróciły do piosenkarki.

Eksperci radzą, by chronić się przed porwaniem psa poprzez wszczepienie mu umożliwiającego śledzenie czipa lub używać obroży wyposażonej w GPS. Podkreślają, że najważniejszą, ale zarazem najrzadziej stosowaną radą, jest powstrzymanie się od publikowania w mediach społecznościowych materiałów ze swoim ulubieńcem, które mogą przyciągnąć uwagę złodziei.

Buldogi francuskie ma wiele gwiazd: aktorów, sportowców, muzyków, modelek i influencerów, nic więc dziwnego, że to Hollywood stało się głównym ośrodkiem kradzieży psów tej rasy - podsumowuje AFP.

adj/ ap/