Coraz więcej freelancerów zarabia powyżej 5 tys. zł miesięcznie

– Ponad 12,2 proc. freelancerów zarabia więcej niż 5 tys. zł miesięcznie. Wartość rynku wolnych strzelców w Polsce zwiększy się w tym roku o 28 proc. i przekroczy 12 mld zł. Globalna gospodarka freelancerów będzie warta ponad 3 biliony dolarów w 2020 r. i urośnie o 20 proc. – wynika z analizy Useme.com.

W Polsce rośnie rynek freelancerów, w tym roku przekroczy 12 mld zł – wynika z analizy. Wolni strzelcy najczęściej zajmują się copywritingiem i social mediami (27,9 proc.), grafiką i projektowaniem 3D (17,8 proc.) oraz stronami i sklepami internetowymi (12,3 proc.).

Ile zarabia freelancer?

Największe dochody przypadają w udziale freelancerom zajmującym się IT oraz programowaniem - 17 proc. ankietowanych osób zarabia miesięcznie powyżej 10 tys. zł. Natomiast płaca ponad 1/5 wolnych strzelców w tej branży mieści się w przedziale pomiędzy 5 tys. a 10 tys. zł miesięcznie. Na drugim miejscu pod względem wysokości zarobków są webmasterzy - 3 proc. osób zarabia powyżej 10 tys. zł oraz 13 proc. w granicach 5 tys. do 10 tys. zł miesięcznie.

Najniższe dochody przypadają osobom, zajmującym się tworzeniem tekstów z wykorzystaniem m.in. SEO. 46 proc. osób zarabia miesięcznie do 1 tys. zł a 1/5 wolnych strzelców zarabia w granicach tysiąca do 2 tys. zł.

12,2 proc. wolnych strzelców zarabia więcej niż 5 tys. zł miesięcznie, wynika z analizy. W ubiegłym roku dochody na tym poziomie osiągało 8,5 proc. osób zajmujących się realizacją zleceń. Z kolei o 14,9 proc. więcej freelancerów zarabia do 5 tys. zł miesięcznie w porównaniu z 2019 r. - 12,9 proc.- oraz 2018 r. - 13 proc.

Gdzie mieszkają freelancerzy?

35,1 proc. wolnych strzelców mieszka w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, 21,8 proc. w miejscowościach liczących 100-500 tysięcy, 17,4 proc. w miastach od 20 do 100 tysięcy mieszkańców, na wsi stale przebywa 14,1 proc. freelancerów, wynika z raportu „Freelancing w Polsce – edycja 2020” przygotowanego przez Useme.com.

50,5 proc. freelancerów pracuje dodatkowo na etacie lub umowie zlecenie. Wolni strzelcy to w większości osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy - 21,8 proc. (od 18 do 24 r.ż.) oraz 47,9 proc. pracowników w wieku od 25 do 34 roku życia.

Globalny rynek warty 2,8 bln dolarów

W Stanach Zjednoczonych 57 mln osób pracuje jako freelancerzy i zarobili blisko bilion dolarów. Wartość globalnego rynku na świecie wyniosła 2,8 bln. dolarów w ubiegłym roku. W Polsce zawód wolnych strzelców jest wart 12 mld zł i dynamicznie rozwija się w ostatnich latach, wynika z analizy Useme.com.

– Wartość całego rynku freelancingu w Polsce zwiększy się w 2020 roku o 28 proc. i urośnie do poziomu 12,16 mld zł. Aktualnie na tym rynku zachodzą duże zmiany, które kształtowane są zarówno przez globalne czynniki, np. przechodzenie na model pracy zdalnej, jak i lokalne (...) W tym roku, doszedł jeszcze jeden czynnik, którego w zeszłym roku nikt nie brał pod uwagę – pandemia. Covid-19 przyczynił się upowszechnia pracy w modelu zdalnym, choć także przyczynił się do komplikacji na tym rynku – mówi Przemysław Głośny, prezes Useme.com.

