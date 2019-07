Coraz więcej blokad kont bankowych dzięki STIR

Przez niespełna pół roku Krajowa Administracja Skarbowa zajęła 192 rachunki bankowe należące do 39 podejrzanych podmiotów. Było to związane z podejrzeniem uszczupleń podatkowych na ponad 344 mln zł - czytamy w środę w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

"Urzędnicy zabezpieczyli w ten sposób prawie 24,8 mln zł – wynika z najnowszych danych przekazanych przez byłego już wiceszefa KAS Pawła Cybulskiego na interpelację poselską nr 31643" - podaje "DGP". Dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 13 czerwca 2019 r. oraz efektów korzystania z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej, zwanego w skrócie STIR.

Dla porównania w całym ubiegłym roku na zablokowanych rachunkach należących – podobnie jak w tym roku – do 39 podejrzanych podmiotów, fiskus zabezpieczył 10,2 mln zł.

Jak podkreśla gazeta, eksperci są pod wrażaniem tych liczb.

"Trudno nie przyznać, że mamy do czynienia z imponującą dynamiką. Co więcej, w przyszłości spodziewałbym się jej znacznego pogłębienia. Pytanie jednak, jak odbije się to na uczciwych podatnikach, którzy mogą stać się przypadkowymi ofiarami wojny KAS z oszustami" - komentuje w rozmowie z "DGP" Piotr Chojnacki, doradca podatkowy w TA&TPT.

Jak czytamy, prognozy ekspertów są tym bardziej realne, że od 1 lipca br. blokady dotyczą też lokat terminowych. Jak pokazuje praktyka – były one wykorzystywane przez przestępców skarbowych do transferu środków na rachunki rozliczeniowe. Niezależnie od tego banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe muszą od początku lipca przesyłać do STIR dodatkowe dane, np. o adresie IP oraz miejscu i dacie logowania na podejrzany rachunek, a także adresie IP, z którego złożono dyspozycję.

"Wszystkie te zmiany w zakresie STIR oraz informacje z JPK_VAT powinny się przełożyć na jeszcze skuteczniejszą walkę z karuzelami podatkowymi" – uważa Piotr Chojnacki.

sno/ amac/