Coraz więcej Polaków ma konto w kilku bankach. Klienci szukają okazyjnych lokat

Polacy mają już ponad 40 mln umów umożliwiających dostęp do bankowości elektronicznej – wynika z danych zaprezentowanych przez Związek Banków Polskich. Stopniowy przyrost liczby umów wśród klientów indywidualnych świadczy o tym, że coraz więcej osób staje się klientami więcej niż jednego banku.

Związek Banków Polskich zaprezentował dane na temat bankowości elektronicznej po II kwartale 2022 r. Tradycyjnie wartości te są rekordowe. Umowę umożliwiającą dostęp do bankowości online ma już ponad 40 mln klientów banków. Tak wysokie liczby świadczą o tym, że coraz więcej osób staje się klientami więcej niż jednego banku. – Może mieć to związek z aktualną ofertą depozytową i poszukiwaniem najkorzystniejszych wariantów dla nadwyżek oszczędności klientów w warunkach wysokiej inflacji – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Spośród osób mających możliwość interakcji z bankami w kanałach elektronicznych w II kwartale regularnie robiło to ponad 21,6 mln klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu korzystali z serwisów bankowości internetowej. Jest to co prawda niewielki (–0,69 proc.) spadek względem poprzedniego kwartału, ale roczny wzrost wynosi ponad 6 proc.

Coraz więcej klientów mobile only

Rekordy popularności bije bankowość mobilna, czyli dostęp do konta bankowego przez smartfon. Według danych ZBP na koniec II kwartału mieliśmy już 18 mln klientów korzystających z aplikacji bankowych. Związek zwraca szczególną uwagę na przyrost liczby klientów określanych w żargonie bankowym terminem mobile only.

To klienci, którzy logują się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji bankowej przy jednoczesnym braku logowania do serwisów bankowości elektronicznej w sposób tradycyjny – za pomocą komputera czy przeglądarki internetowej. W II kwartale tacy klienci stanowili 67 proc. wszystkich użytkowników aplikacji, a ich liczba przekroczyła 12 mln, co oznacza przyrost o ponad 1/5 w ciągu zaledwie jednego kwartału i blisko o 1/3 w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zdaniem ZBP tak wysoka dynamika klientów mobile only częściowo tłumaczy spadek liczby aktywnych klientów tradycyjnej bankowości internetowej. – Bank w telefonie staje się po prostu standardem, bez którego trudno wyobrazić sobie zarządzanie i kontrolę nad swoimi finansami – zaznacza Kiciński.

Coraz wyższe kwoty przelewów

ZBP podał też dane na temat zleceń przelewów realizowanych przez systemy Elixir i Express Elixir. Dane za II kwartał 2022 r. wskazują na zwiększenie liczby transakcji w systemie Elixir w porównaniu do I kwartału 2022 roku o ponad 2,5 proc. oraz wzrost ich wartości o ponad 10,5 proc. W systemie Express Elixir ponownie znacznie wzrosła liczba transakcji, tym razem o ponad 25,5 proc., a ich wartość o ponad 21,5 proc. w odniesieniu do I kwartału 2022 roku.

Przedstawiciel ZBP zwraca też uwagę na rosnącą od kilku kwartałów średnią wartość przelewu. W drugim kwartale było to już 366 zł. Jego zdaniem świadczy to o rosnących cenach towarów i usług, za które klienci płacą w formie elektronicznej.

Opracowano na podstawie raportu "Netb@nk" Związku Banków Polskich.