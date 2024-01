Coraz silniejsze nastroje antyaustriackie w Bułgarii. Chodzi o Schengen

W Bułgarii coraz silniejsze są nastroje antyaustriackie z powodu blokowania przez Wiedeń pełnoprawnego członkostwa w strefie Schengen. Austria zgodziła się, by począwszy od końca marca obywatele Bułgarii i Rumunii mogli po niej swobodnie się przemieszczać, lecz wyłącznie drogą powietrzną i morską. Tymczasem biznes bułgarski uważa, że rocznie traci co najmniej 1 mld euro z powodu przestojów na granicach lądowych.

fot. hyotographics / / Shutterstock

We wtorek Wasil Welew, szef największej organizacji pracodawców wezwał do bojkotu austriackich towarów w Bułgarii. Należy - twierdzi Welew - bojkotować sieć sklepów Billa i stacje benzynowe sieci OMV. Totalny bojkot powinien objąć również austriackie kurorty zimowe. „Biznes poprze rząd, jeżeli ten zdecyduje się na twardsze kroki wobec Austrii” – zaznaczył w wywiadzie telewizyjnym.

Bułgarskie władze powinny stwarzać przeszkody austriackim kierowcom, przejeżdżającym przez Bułgarię - należy ich oraz ich pojazdy sprawdzać długo i bardzo dokładnie, ponieważ oni to samo robią z naszymi kierowcami i pojazdami - dodał Welew.

Media bułgarskie informują, że na przejściach granicznych już do tego dochodzi. Agencja celna w Sofii przekazała, że austriackie samochody osobowe i ciężarówki z towarami, wiezionymi do Austrii, są skrupulatnie sprawdzane. Sprawia to, że na granicy spędzają długie godziny.

Tymczasem Austriacka Izba Handlowa sygnalizuje, że Wiedeń ponosi wskutek takich działań poważne straty. Bułgaria jest przez Austrię krytykowana za słabe wyniki w walce z korupcją i przewlekłe procedury w rozwiązywaniu sporów handlowych.

Austria przez długi czas stawała na przeszkodzie włączenia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen. W grudniu 2023 r. zgodziła się na ich przyjęcie. Obywatele Bułgarii i Rumunii od 31 marca 2024 r. będą mogli swobodnie podróżować po niej wyłącznie drogą powietrzną i morską, podczas gdy dla bułgarskiego biznesu ważniejsza jest droga lądowa.

Ewgenia Manołowa