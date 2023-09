Nadchodzi zima z hotelarstwie. Pierwszy spadek liczby ogłoszeń o pracę od 10 miesięcy

"Stopa bezrobocia powinna wzrosnąć o 40-50 proc." Oto recepta milionera na poprawę sytuacji w gospodarce "Stopa bezrobocia powinna wzrosnąć o 40-50%, aby ludzie ponownie uświadomili sobie, że pracują dla swoich szefów, a nie odwrotnie". To słowa jednego z najbogatszych Australijczyków - Tima Gurnera. O Gurnerze, biznesmenie i milionerze, zrobiło się głośno kilka dni temu, kiedy to podzielił się swoimi zaskakującymi przemyśleniami podczas panelu dyskusyjnego podczas szczytu dotyczącego nieruchomości Financial Review Property Summit.