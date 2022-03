Coraz mniej etatów w bankowości. Te banki zlikwidowały najwięcej miejsc pracy

/ Pexels

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nowe dane o branży bankowej – za styczeń 2022. Wynika z nich, że ponownie spadło zatrudnienie w bankowości i ubyło oddziałów. Na koniec stycznia 2022 w bankach pracowało 142,5 tys. ludzi. My tradycyjnie sprawdziliśmy, które instytucje zmniejszyły liczbę etatów w 2021 r.

Z danych KNF wynika, że w ciągu ostatniego roku (porównując styczeń 2022 do stycznia 2021) branża bankowa zmniejszyła zatrudnienie o 6 tys. etatów. Na koniec stycznia w bankowości pracowało 142,5 tys. osób. To o 38 tys. mniej niż w rekordowym dla banków 2008 roku. Większość osób pracuje dziś w centralach banków (80 tys.) niż w sieci placówek (62 tys.). Jednocześnie skurczyła się sieć oddziałów. W ciągu minionego roku ubyło ich łącznie 885, a ogólna liczba spadła do 10,7 tys.

My tradycyjnie sprawdziliśmy, jak wyglądało zatrudnienie w bankach o profilu uniwersalnym. Dane podało nam 14 instytucji. Na koniec roku zatrudniały łącznie 93 tys. ludzi. To o 2,5 tys. mniej niż w grudniu 2020 r. Z udostępnionych danych wynika, że najmocniej w analizowanym okresie zatrudnienie zredukował Santander Bank Polska (-889 etatów). Na drugim miejscu pod tym względem znalazł się Bank Millennium (-566), a na kolejnym Alior (-431). Przy czym nie znamy jeszcze danych z Getin Noble Banku – bank poda wyniki za kilka dni.

Liczba etatów Bank IV kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2020 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 21 700 21 700 21 900 0 -200 Bank Pekao 12 661 12 685 12 692 -24 -31 Santander Bank Polska 9 281 9 349 10 170 -68 -889 BNP Paribas 8 504 8 537 8 845 -33 -341 ING Bank Śląski 8 211 8 280 8 013 -69 198 Alior Bank 6 749 6 745 7 180 4 -431 Bank Millennium 6 598 6 696 7 164 -98 -566 mBank 6 075 6 096 6 034 -21 41 Credit Agricole 4 140 4 188 4 408 -48 -268 Getin Noble Bank* 3 323 3 323 3 809 0 -486 Citi Handlowy* 2 926 2 926 2 994 0 -68 Santander CB 1 416 bd. 1 805 bd. -389 BOŚ 1 135 1 135 bd. bd. bd. Bank Pocztowy 1 098 1 135 1 322 -37 -224 Razem: 93 817 92 795 96 336 1 022 -2 519 * brak danych za IV kw. 2021, przyjęto ostatnie dostępne dane. Źródło: PRNews.pl

Sprawdziliśmy także, które banki likwidowały placówki w 2021 roku. Informację na ten temat udostępniło nam 14 instytucji. Łącznie na koniec grudnia miały blisko 3998 placówek własnych. To o 444 mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Niemal wszystkie banki zmniejszyły w ubiegłym roku liczbę oddziałów. Najwięcej, bo 90, zamknął Bank Pekao. Na drugim miejscu pod tym względem był Bank Pekao (-72), a na kolejnym Getin Bank (-53).

Liczba placówek własnych Bank IV kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2020 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO Bank Polski 975 989 1 004 -14 -29 Bank Pekao 563 575 653 -12 -90 Bank Millennium 440 443 477 -3 -37 BNP Paribas 412 431 442 -19 -30 Santander Bank Polska 396 414 468 -18 -72 Credit Agricole 285 291 321 -6 -36 ING Bank Śląski 257 262 290 -5 -33 Alior Bank 193 194 200 -1 -7 mBank 133 134 139 -1 -6 Bank Pocztowy 132 136 142 -4 -10 Getin Noble Bank 89 116 142 -27 -53 Santander CB 54 55 94 -1 -40 BOŚ* 50 50 51 bd. -1 Citi Handlowy* 19 19 19 bd. 0 Razem: 3998 4109 4 442 -111 -444 * brak danych za IV kw. 2021, przyjęto ostatnie dostępne dane. Źródło: PRNews.pl

Za spadek zatrudnienia i kurczącą się sieć placówek odpowiada m.in. postępująca cyfryzacja sektora bankowego i zmiany w preferencjach klientów. Coraz więcej osób korzysta z kanałów elektronicznych i rzadziej zagląda do oddziałów. Pandemia covid jeszcze bardziej nasiliła te zjawiska. Nie bez znaczenia dla struktury zatrudnienia są też postępujące procesy konsolidacyjne w branży. Każdej fuzji towarzyszą bowiem zwolnienia grupowe.

Komisja Nadzoru Finansowego podała także, że wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec stycznia 2022 r. wyniósł 1,7 mld zł i był wyższy o 1,1 mld zł (214,6% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec stycznia 2021 r. Na koniec stycznia 2022 r. 10 banków (9 komercyjnych i 1 spółdzielczy) wykazało łączną stratę w wysokości 0,1 mld zł. Banki te miały ok. 14,8 % udziału w aktywach sektora.