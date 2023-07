Coraz mniej Polaków planuje założyć własny biznes

Tylko 3 proc. Polaków twierdzi, że chciałoby założyć własną działalność gospodarczą w ciągu najbliższych trzech lat – wynika z badań Global Entrepreneurship Monitor. Tymczasem średnia europejska wynosi 13 proc.

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

Jak wynika z raportu Global Entrepreneurship Monitor Poland 2022 tylko 3 proc. Polaków deklaruje chęć założenia firmy w ciągu najbliższych trzech lat. To o 3 p.p. mniej niż trzy lata wcześniej. Jest to też najgorszy wynik wśród 47 państw badanych w ramach Global Entrepreneurship Monitor. Tymczasem wynik ten jest znacznie niższy od średniej dla Europy, która wynosi 13 proc. Jak napisał na Twitterze Edwin Benedyk, Prezes Zarządu Fundacji im. Batorego, jeszcze w 2011 r. wskaźnik ten wynosił w Polsce powyżej 23 proc., a po 2015 r. zaczął intensywnie spadać.

Coraz gorzej postrzegane warunki do prowadzenia działalności

Jak pokazują wyniki badania GEM, w 2021 r. 64 proc. Polaków uważało, że założenie firmy w naszym kraju jest proste (choć trzy lata wcześnie było to 90 proc). Pozytywnie warunki do założenia firmy w swoim otoczeniu w perspektywie pół roku pozytywnie oceniło 73 proc. badanych.

Raport pokazuje również, że stabilna jest samoocena przygotowania do prowadzenia własnego biznesu. W 2021 r. aż 60 proc. Polaków było zdania, że posiada wystarczające umiejętności i wiedzę do prowadzenia firmy, podczas gdy średnia europejska to 50 proc.

Pandemia głównym powodem zamykania firm

W ostatnim badaniu GEM Poland 4,5 proc. Polaków przyznało, że zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu ostatniego roku. Dla porównania w 2020 r. było to 3,4 proc. badanych. Głównym powodem, który skłaniał ich do wycofania się z prowadzenia działalności gospodarczej, była pandemia. Ponad połowa ankietowanych (51 proc.) wskazała to jako główną przyczynę. Drugą najczęściej wskazywaną przyczyną było przejście na emeryturę (15 proc.), a trzecią - sprawy rodzinne lub osobiste (11 proc.).

W raporcie GEM 2022 znajdują się kluczowe dane pokazujące jak kształtowało się postrzeganie przedsiębiorców przez polskie społeczeństwo, jak zmieniały się intencje do zakładania firm i rzeczywista aktywność biznesowa Polaków. W badaniu udział wzięło co najmniej 2000 osób w wieku 18–64 lat w każdym z 47 państw świata. To również wynik badania jakościowego, w którym przynajmniej 36 ekspertów z każdego z 50 państw dokonało oceny uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości.