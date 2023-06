Coraz lepsze nastroje na Wall Street. S&P500 najwyżej w 2023 roku

Analitycy: Fed podniesie stopy procentowe w czerwcu; będzie to ostatnia podwyżka w tym cyklu W czerwcu Fed najprawdopodobniej podniesie stopę z 5,25 proc. do 5,50 proc. – będzie to ostatnia podwyżka w tym cyklu – stwierdzono w prognozie Polskiego Instytutu Ekonomicznego opublikowanej w „Miesięczniku PIE”.