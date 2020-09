Coraz gorzej z zatrudnieniem na wschodzie Polski

fot. Kite_rin / Shutterstock

Pracowników w ostatnim kwartale roku będą poszukiwać dolnośląskie i opolskie firmy, wynika z badania Manpower Group. Najmniej optymistyczni są natomiast pracodawcy z regionu wschodniego.

Jak czytamy w opracowaniu badania Manpower Group, ostatni kwartał roku przyniesie lepsze niż w trzecim kwartale perspektywy zmiany pracy. We wszystkich 6 analizowanych regionach przeważają przedsiębiorstwa, które chcą od października do grudnia szukać nowych pracowników.

Prognoza netto zatrudnienia (czyli wyrażona w procentach różnica między odsetkiem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a odsetkiem pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym czasie) jest najwyższa dla regionu południowo-zachodniego, która wynosi tam +7 proc. Plus sześć procent odnotował region centralny, północny i południowy. Najmniej nowych pracowników będą rekrutować firmy ze wschodniego regionu - w województwach lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i podlaskim prognoza netto wyniesie plus trzy procent, podobnie w regionie północno-zachodnim.

Perspektywy zatrudnienia dla IV kw. 2020 r. Region Prognoza dla IV kw. 2020 Prognoza dla IV kw. 2019 Południowo-zachodni +7 proc. +15 proc. Północny +6 proc. +2 proc. Południowy +6 proc. +12 proc. Centralny +6 proc. +4 proc. Wschodni +3 proc. +9 proc. Północno-zachodni +3 proc. +9 proc. Źródło: Barometr ManpowerGroup Perspektywy zatrudnienia dla IV kw. 2020 r.

- Po dłuższym okresie negatywnego wpływu pandemii na zatrudnienie w wielu branżach, od początku września widzimy znaczące ożywienie. Po zakończonym sezonie urlopowym firmy mierzą się często z szybką potrzebą realizacji swoich zamówień, co łączy się z potrzebą pozyskania dodatkowych pracowników. Regiony, w których prognoza zatrudnienia jest najwyższa, charakteryzują się dużym nasyceniem firm, a co za tym idzie większymi potrzebami personalnymi. Również teraz te województwa reagują dynamicznie i wykazują gotowość do uzupełnienia stanów osobowych. O wzroście pracowników mówią przedsiębiorstwa zlokalizowane na południu i południowym-zachodzie, gdzie wysoki udział mają firmy produkcyjne, logistyczne czy centra biznesowe - mówi Luiza Luranc, dyrektor sprzedaży w firmie rekrutacyjnej Manpower.

Wzrost zatrudnienia planowany jest w branży e-commerce, ale także w produkcji i branży motoryzacyjnej w regionie południowym i południowo-zachodnim. Jeśli chodzi o specjalistów, to poszukiwane są osoby z umiejętnościami w zakresie obsługi klienta.

W porównaniu do poprzedniego kwartału zapotrzebowanie na pracowników najbardziej wzrośnie w regionie centralnym, jedynym regionem, gdzie firmy będą poszukiwać mniejszej liczby pracowników jest wschód (spadek o 3 pp.). W III kwartale 2020 roku prognoza netto zatrudnienia dla wschodu (czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i podlaskiego) wynosiła +6 proc., a w III kw. 2019 roku +8 proc.