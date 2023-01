Coraz gorsza koniunktura w bankowości. Spodziewany wzrost kosztów działalności

Suma odpisów, rezerw i strat z tytułu modyfikacji może w 2022 r. osiągnąć poziom od 28,92 mld zł do 31,92 mld zł - podał ZBP w prezentacji dotyczącej sytuacji sektora bankowego.

Jak podano, poziom zrealizowanych w 2022 r. odpisów, rezerw i strat z tytułu modyfikacji (wakacje kredytowe) wynosi ok. 18,5 mld zł, a w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu ich łączny poziom może jeszcze przyrosnąć w grudniu 2022 r. o 10,43 mld zł. Z kolei w scenariuszu pesymistycznym (pogorszenie jakości portfela kredytowe) grudniowe odpisy mogą przekroczyć 13,43 mld zł.

ZBP poinformował, że symulacje wskazują, że wynik netto sektora bankowego w 2022 r. może być podobny do wyniku osiągniętego w 2021 r.

W prezentacji przedstawiono wyniki symulacji wykonane przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego dr Wojciecha Zatonia i prof. Czesława Lipińskiego, które wskazują na istotne obniżenie wyniku finansowego sektora w grudniu 2022 r. Według tych prognoz, na koniec grudnia zysk netto ma wynieść ok. 4,8 mld zł. Prognoza na 2023 r., w scenariuszu bazowym, wskazuje na 4,55 mld zł.

"Jak będzie wyglądał rok 2022? Na razie jest to (wynik - PAP) 13 mld zł, czyli prawie tyle, ile w 2021 r., ale należy pamiętać o tym, że mamy teraz trend wzrostu NPL, czyli pogarszanie się jakości portfeli kredytowych, co nie istniało w 2021 r. Jeśli dodamy do tego złą koniunkturę gospodarczą, to potrzeba zawiązywania rezerw z tytułu NPL jest oczywista. Nie zostały domknięte sprawy związane z kredytami frankowymi, więc eskalacja rezerw jest też zjawiskiem naturalnym" - ocenił podczas konferencji dyrektor w ZBP Andrzej Banasiak. (PAP Biznes)

doa/ ana/