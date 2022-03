Coraz droższe kredyty. Ile dołoży najnowsza podwyżka stóp?

fot. lusia599 / / Shutterstock

Za nami już szósta podwyżka stóp procentowych od początku jesieni 2021 r. Sprawdzamy, jak odbije się to na ratach kredytów hipotecznych oraz limitach oprocentowania kredytów gotówkowych i kart kredytowych.

Jeszcze pół roku temu, u progu jesieni, referencyjna stopa NBP znajdowała się na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Ta nieodległa przeszłość z dzisiejszej perspektywy to już inna epoka. Po serii sześciu podwyżek w marcu podstawowa stopa osiągnęła poziom 3,5 proc. Do kredytobiorców co miesiąc docierają zdecydowanie negatywne wieści, a ich konsekwencję stanowią nowe kalkulacje miesięcznej raty. Wskaźnik WIBOR 3M znajduje się dziś o 3,6 pp. wyżej niż na początku października i zrównał się z poziomami odnotowanymi po raz ostatni na początku 2013 r.

Zdecydowana większość kredytów hipotecznych udzielonych w ostatnich latach bazuje na zmiennym oprocentowaniu. Jest ono oparte właśnie na stawkach WIBOR 3M i 6M, powiększonych o marżę stałą w okresie kredytowania. Ostatnie zmiany kredytobiorcy odczuli już w portfelach, ale to nie koniec wzrostu obciążeń.

Raty zdecydowanie w górę

Kredytobiorcy spłacający zobowiązania hipoteczne odczują kolejne podwyżki z pewnym opóźnieniem. Wynika to z różnego cyklu aktualizowania oprocentowania zmiennego w poszczególnych bankach. Część z nich stosuje np. 3-miesięczny okres ustalania stawek.

W zestawieniu poniżej pokazujemy zmianę raty dla nowego kredytu opartego na wskaźniku WIBOR 3M. Zakładamy „czystą ratę”, czyli obciążenie pozbawione dodatków takich jak np. składki ubezpieczeniowe wymagane w niektórych produktach. Zakładamy również, że podwyżka stóp dokładnie przełoży się na zmiany WIBOR.

Porównanie wysokości raty równej nowego kredytu przed i po zmianie stopy procentowej (marża 2,2 pp., okres spłaty 25 lat) Kwota kredytu Rata na koniec września 2021 r. (WIBOR 3M 0,21 proc.) Rata przed podwyżką marcową (WIBOR 3M 3,81%) Rata po podwyżce stóp (założenie WIBOR 3M 4,56%) 200 000 zł 888 zł 1 290 zł 1 383 zł 250 000 zł 1 110 zł 1 612 zł 1 729 zł 300 000 zł 1 332 zł 1 935 zł 2 075 zł 350 000 zł 1 554 zł 2 257 zł 2 420 zł 400 000 zł 1 776 zł 2 580 zł 2 766 zł 450 000 zł 1 998 zł 2 902 zł 3 112 zł 500 000 zł 2 220 zł 3 225 zł 3 458 zł 550 000 zł 2 443 zł 3 547 zł 3 803 zł 600 000 zł 2 665 zł 3 869 zł 4 149 zł 650 000 zł 2 887 zł 4 192 zł 4 495 zł 700 000 zł 3 109 zł 4 514 zł 4 841 zł 750 000 zł 3 331 zł 4 837 zł 5 187 zł 800 000 zł 3 553 zł 5 159 zł 5 532 zł 850 000 zł 3 775 zł 5 482 zł 5 878 zł 900 000 zł 3 997 zł 5 804 zł 6 224 zł 950 000 zł 4 219 zł 6 127 zł 6 570 zł 1 000 000 zł 4 441 zł 6 449 zł 6 915 zł W symulacji zakładamy, że WIBOR 3M wzrośnie dokładnie o tyle, o ile podwyższono stopę referencyjną (o 0,75 pp., z 3,81 proc. do 4,56 proc.) Źródło: Bankier.pl

Dla kredytobiorców spłacających kredyt na 400 tys. zł, przy 2,2-punktowej marży decyzja RPP może oznaczać wzrost obciążenia o 187 zł miesięcznie. W porównaniu z początkiem października 2021 r. rata wzrosłaby o prawie 990 zł.

Limity oprocentowania w górę

Stopa referencyjna wyznacza również maksymalne stawki dopuszczalne w innych typach kredytów oraz pożyczek. Obecnie limit stanowiący sufit dla m.in. kart kredytowych i kredytów gotówkowych to 12,5 proc. w skali roku. Po ostatniej podwyżce stóp maksymalne oprocentowanie wyniesie 14 proc.

W przypadku niektórych produktów zmiana może nastąpić automatycznie, jeśli w cenniku powiązano oprocentowanie ze stopami NBP.