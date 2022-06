Coraz droższa jazda tramwajami i autobusami. „Przez drożejące paliwo i prąd, a także Polski ład”

Maląg: Do tej pory do dzieci trafiło ponad 200 mld zł. To inwestycja w przyszłość Polski

Inwestycja w rodzinę jest inwestycją w przyszłość Polski - do tej pory, do dzieci trafiło ponad 200 mld złotych – powiedziała w niedzielę w Wolicy k. Kalisza (Wielkopolskie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.