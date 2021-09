Copa i Cogeca: Spada produkcja wina w Europie

fot. Karol Białkowski / / FORUM

Produkcja wina u trzech głównych unijnych producentów tego napoju: Włoszech, Francji i Hiszpanii w tym roku spadnie o ok. 18 proc. i wyniesie ok. 117,3 mln hektolitrów (hl) tj. - szacuje Copa-Cogeca. Powodem są mniejsze zbiory winogron.

Unijna organizacja rolników Copa-Cogeca, prognozuje znacznie niższe i krótsze zbiory winogron w tym sezonie w porównaniu z poprzednim. Wpłynęły na to uwarunkowania klimatyczne, oprócz wiosennych przymrozków, które zdziesiątkowały około 30 proc. upraw we Francji i w północnych Włoszech, straty w uprawach pogłębił grad, powodzie i choroby roślin.

Szacuje się, że we Włoszech wyprodukowane zostanie 43,7 mln - 45 mln hektolitrów, co oznacza 9 proc. spadek. Mimo niekorzystnych warunków pogodowych, jakość winogron jest znacząco wyższa, co "dobrze wróży" jakości wina.

We Francji wiosenne przymrozki zniszczyły ok. 30 proc. upraw, co prawdopodobnie przełoży się na historycznie niskie zbiory winogron. W tym kraju nastąpi największy spadek produkcji. Ocenia się, że będzie ona niższa o 29 proc. niż w poprzednim sezonie 2020/20201 r. i może nie przekroczyć 33,3 mln hektolitrów.

W Hiszpanii zbiory owoców z powodu suszy będą krótkie. Ocenia się, że produkcja w tym kraju wyniesie 39,5 mln hektolitrów, czyli 0,7 mln hektolitrów mniej niż w ubiegłym roku, gdy wytworzono 46,5 mln hektolitrów.

Produkcja wina spadnie także w Niemczech - do poniżej 9 mln hektolitrów. Jest to wynik spadku plonów poniżej 10-letniej średniej. Straty są spowodowane m.in. obecnością pasożyta Peronospora oraz przez wiosenne przymrozki i grad.

z kolei Portugalia jest jedynym krajem, gdzie prognozuje się lekki wzrost (1 proc.) produkcji wina. Spadek produkcji na Azorach, w regionach Minho i Lizbony będzie zrównoważony przez większą produkcję w regionach Douro, Porto i Terras de Císter. Eksperci oceniają, że wino będzie dobrej jakości.

Na Węgrzech produkcja będzie na poziomie 2,5-3 mln hektolitrów.

„Ponowne otwarcie sektora HoReCa oraz wznowienie eksportu, w tym do USA po zawieszeniu ceł związanych ze sporem Boeing-Airbus przynosi umiarkowany optymizm. Jednakże niewielka produkcja i długotrwałe negatywne skutki pandemii Covid-19 ukazują, że sektor potrzebuje odpowiednich narzędzi zarządzania, aby stawić czoła zakłóceniom na rynku - skomentował sytuację rynkową przewodniczący grupy roboczej „Wino” Copa-Cogeca Luca Rigotti.

W Polsce choć produkcja wina staje się coraz bardziej popularna, to stale można ja zaliczać do marginalnej. W sezonie 2019/2020 wyprodukowano ponad 14,3 tys. hektolitrów wina. W sezonie 2020/2021 winogrona uprawiano już na powierzchni 547 hektarów. W Polsce jest ok. 330 winnic na terenie całego kraju. (PAP)

autorka: Anna Wysoczańska

awy/ drag/