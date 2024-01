Pierwszy w tym roku debiut na NewConnect. Handel nie ruszył

W czwartek na NewConnect weszła spółka z branży gamingowej ConsoleWay. Pierwszego tegorocznego debiutu na alternatywnym rynku obrotu nie będzie chyba można określić jako udany. Handel akcjami spółki nie ruszył i wciąż jest wstrzymywany ze względu na ogromną przewagę podaży.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

ConsoleWay S.A. dołączył do grona 358 spółek notowanych na NewConnect, w ramach pierwszego tegorocznego debiutu na tym rynku. Do obrotu na małej giełdzie dopuszczono akcje zwykłe na okaziciela spółki, a dokładniej: milion akcji serii A, 120 tys. serii B oraz 40 tys. serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Spółkę wyceniono przed debiutem na 29 mln złotych.

Pomimo debiutu handel akcjami ConsolWay na NewConnet nie ruszył zgodnie z planem. Na godzinę 12:30 teoretyczny kurs otwarcia (TKO) notowań spółki wynosi 5,5 złotego, co oznacza przecenę o 78% względem kursu odniesienia ustalonego na 25 złotych.

Powstałe w 2020 roku ConsolWay to 72 spółka gamingowa na NewConnect. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie tworzenia portów gier na konsole (Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series oraz Xbox One). Największym akcjonariuszem spółki jest Ultimate Games obecne na głównym parkiecie GPW, które posiada 32,16% udziałów w głosach i kapitale ConsolWay. Przez te powiązania nowy debiutant to również kolejna na polskiej giełdzie spółka ze stajni grupy PlayWay.

Jak czytamy w zapowiedzi debiutu, ConsolWay oferuje swoje usługi w zakresie portingu w zamian za wynagrodzenie. W przypadku projektów realizowanych dla Ultimate Games, które stanowią "dużą ilość" zamówień realizowanych przez spółkę, jest ono prowizyjne i naliczane jako udział w przychodach ze sprzedaży danej gry. Koszty portowania ponosi wtedy ConsolWay.

Dodatkowo spółka oferuje portowanie w oparciu o wynagrodzenie stałe. W tym modelu biznesowym otrzymuje ona zapłatę za przenoszenie gier na konsolę oraz określone tantiemy po przekroczeniu ustalonych progów sprzedażowych. ConsolWay pracuje również nad swoją pierwszą autorską grą strategiczną na PC o tytule „Crown of Greed”.

Dzisiejszy debiut wpisuje się w widoczną od tygodni słabość branży gamingowej na warszawskiej giełdzie. Podczas wczorajszej sesji sektorowy indeks WIG-gry był najsłabszym na GPW, do czego w istotny sposób przyczynił się CD Projekt. Akcje polskiego lidera z branży gier kosztowały w środę równe 100 złotych, a kapitalizacja spółki spadła poniżej 10 mld złotych po raz pierwszy od jesieni 2022 r.