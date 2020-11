ConsoleWay z grupy Ultimate Games chce wejść na NewConnect w 2021 roku

fot. Robert Gardziński / FORUM

ConsoleWay z grupy Ultimate Games planuje debiut na NewConnect w 2021 rok - podała spółka w komunikacie prasowym. Debiut ma być poprzedzony emisją akcji, która planowana jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

ConsoleWay specjalizuje się w tzw. portowaniu, czyli tworzeniu wersji istniejących gier na konsole. Firma działa od lipca tego roku.

Spółka do tej pory zrealizowała dziewięć projektów z przeznaczeniem na konsolę Nintendo Switch, a do końca roku ich liczba ma wzrosnąć do ok. 20.

"Docelowo zamierzamy portować rocznie trzy do czterech większych tytułów i kilka mniejszych produkcji rocznie" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Grzegorz Misztal.

W komunikacie prasowym podano, że spółka będzie w 2021 roku dostosowywać do wymagań konsol PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch takie tytuły jak: "Builders of Egypt", "Uboat", "Thief Simulator 2" oraz "Ultimate Fishing Simulator 2". ConsoleWay planuje również realizację projektów na nową generację konsol PlayStation i Xbox.

Notowane na GPW Ultimate Games na koniec września posiadało 66,7 proc. akcji ConsoleWay. (PAP Biznes)

kuc/ osz/