ConsoleWay planuje w 2024 roku premierę 9 projektów

Kurs akcji 11 bit studios spada po premierze trailera do "Frostpunk 2" Ok. 15.20 godz. kurs akcji 11 bit studios spada o 1,99 proc. do 544 zł po debiucie trailera do gry Frostpunk 2, który nie zawierał dokładnej daty premiery gry i zawierał informację, że gra znajdzie się w ofercie Game Pass od Microsoftu.