Conor McGregor nowym ambasadorem XTB. Miliony zł w budżecie marketingowym

Nowym ambasadorem DM XTB został były mistrz świata UFC Conor McGregor. To kolejna twarz ze świata sportu, na którą stawia polski broker. Budżet na marketing spółki rośnie z kwartału na kwartał. W całym 2022 r. może sięgnąć 200 mln zł.

XTB jako pierwsza polska firma w historii nawiązał współpracę ze sportowcem będącym na prestiżowym 1. miejscu listy najlepiej wynagradzanych sportowców sporządzonej przez "Forbesa". Taki tytuł Conor McGregor otrzymał w 2021 roku, kiedy to zdystansował inne gwiazdy sportowych aren – czytamy w komunikacie prasowym. Ponadto jest najpopularniejszym zawodnikiem MMA w mediach społecznościowych - na wszystkich platformach obserwuje go ponad 70 milionów fanów.

„Cieszę się, że zostałem oficjalnym ambasadorem wiodącej firmy inwestycyjnej. Wierzę, że sport i inwestowanie mają wiele wspólnego. W obu przypadkach do sukcesu prowadzą te same cechy: zaangażowanie, odporność psychiczna oraz umiejętność określania osobistych celów. Dlatego też z przyjemnością nawiązałem współpracę z XTB, która jest uznaną globalną firmą inwestycyjną, wspierającą swoich klientów w drodze do realizacji ich celów inwestycyjnych" - mówi Conor McGregor, cytowany w informacji spółki.

DM XTB za jeden ze swoich podstawowych celów operacyjnych od lat stawia sukcesywne zwiększanie bazy nowych klientów. Kolejne raporty finansowe pokazują, ze spółce wychodzi to całkiem dobrze. Z kwartału na kwartał przybywa nowych klientów i rośnie również liczba aktywnych użytkowników. Ambicją zarządu w 2022 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40 tys. nowych klientów kwartalnie, czytamy w raporcie za I półrocze.

Jednak pozyskiwanie nowych klientów to koszty, które także widać w raportach finansowych. Tylko II kwartał przyniósł koszty marketingu większe o 118 proc. rdr. W całym I półroczu budżet marketingowy wyniósł 105,3 mln zł i był o 47,2 mln zł większy niż rok temu.

Priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej oraz budowanie marki globalnej. W konsekwencji realizowanych działań nakłady na marketing mogą wzrosnąć w 2022 r. o blisko 70 proc. w stosunku do roku ubiegłego – czytamy w ostatnim raporcie.

Jeśli tak by się stało, marketingowy budżet w 2022 r. zamknął by się na poziomie ponad 200 mln zł. Jednak całość trzeba rozpatrywać z punktu widzenia wyników, które spółka publikuje. Ostatnie półrocze okazało się dla XTB najlepsze w historii i pozwoliło zarobić spółce 480 mln zł na czysto. Było to o 63,6 proc. więcej od poprzedniego rekordu w historii firmy z I półrocza 2020 roku.

Ogłoszenie wspólnych działań Conora McGregora i XTB to początek nowej globalnej kampanii czołowego brokera inwestycyjnego. Irlandczyk ma wspomóc wysiłki zarządu w ekspansji na rynki Bliskiego Wschodu i Afryki. Celem jest też rozpoczęcie działalności operacyjnej w RPA w połowie 2023 roku. To oczywiście także próba przyciągnięcia nowych klientów z dotychczasowych rynków, gdzie od lat działa broker, czyli w Europie i Ameryce Łacińskiej. Jak przekazało XTB, współpraca z Conorem McGregorem będzie trwała dwa lata.

„Z wielką przyjemnością mogę ogłosić naszą współpracę z Conorem McGregorem. Chcieliśmy, aby nasz nowy ambasador marki był globalną ikoną. Conor jest jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii mieszanych sztuk walki. Dzięki ogromnej etyce pracy i ciągłemu udoskonalaniu swoich umiejętności jako pierwszy w historii został mistrzem UFC w dwóch kategoriach wagowych. Jego historia dobrze współgra z naszą marką oraz obraną strategią" – powiedział

XTB ciągle stawia na postacie ze świata sportu. Ostatnio usługi brokera reklamowali Joanna Jędrzejczyk czy Jiří Procházka, także zawodnicy związani z UFC. Do grona twarzy reklamujących spółkę zaliczali się także Jose Murinho czy Lewis Hamilton, który był u progu swojej kariery. Sportowcy wyraźnie dominują w strategii marketingowej domu maklerskiego. W 2016 r. twarzą był natomiast Mads Mikkelsen, duński aktor znany choćby z roli dr. Hannibala Lectera w filmie z 2013 r.

Sam Conor McGregor to już nie tylko sportowiec, ale i biznesmen. W 2018 roku stworzył markę "Proper No. Twelve Irish Whiskey". Ponadto zainwestował w szereg innych biznesów, m.in. sportowych (np. TIDL Sport Recovery, aplikacja sportowa McGregorFast), gamingowych (np. "Dystopia: Contest of Heroes") czy alkoholowych (np. bar "The Black Forge Inn" czy browar "Forged Irish Stout).

