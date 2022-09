Commerzbank: przy wysokiej bazowej CPI zapowiedzi RPP o końcu cyklu podwyżek stóp nie są rozsądne

fot. Ralph Orlowski / / Reuters

Przy wysokiej inflacji bazowej i spodziewanych efektach drugiej rundy zapowiadanie przez RPP końca cyklu podwyżek stóp proc., czy możliwości ich obniżek w 2023 r., nie wygląda na rozsądną politykę pieniężną; PLN mocno się osłabi - ocenili w poniedziałkowym raporcie analitycy Commerzbanku.

"Inflacja bazowa osiągnęła w sierpniu niemal 10 proc. (9,9 proc. - PAP). Odczyt nie był gorszy od oczekiwań rynkowych, ale nie jest to powód do świętowania. (...) Miary inflacji bazowej będą rosnąć w wyższym tempie, ponieważ działają efekty drugiej rundy związane z wcześniejszym wzrostem cen surowców: rząd na przykład zwiększył podwyżkę płacy minimalnej do 19,6 proc. z 14,6 proc. na 2023 r. w odpowiedzi na wysoką inflację" - napisano.

"Oznacza to, że nawet jeżeli zmienne komponenty inflacji uplasują się na niższym poziomie w przyszłym roku, to efekty drugiej rundy, np. podwyżki płac, zbiorą solidne żniwo. Mając to na uwadze, kolejne komentarze ze strony RPP, że cykl zacieśniania mógł się zakończyć, lub dobiega końca, a w przyszłym roku możliwe byłyby obniżki stóp, po prostu nie wydają się rozsądną polityką pieniężną. Prognozujemy mocne osłabienie złotego do końca roku" - dodano.

4 z obecnych 8 członków RPP (A. Glapiński, H. Wnorowski, C. Kochalski, I. Dąbrowski) nie wyklucza, że RPP zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych we wrześniu lub zakończy go w październiku.

Prezes NBP Adam Glapiński nie wykluczył na ostatniej konferencji prasowej możliwości obniżek stóp proc. w połowie lub w IV kw. 2023 r. (PAP Biznes)

