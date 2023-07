Polska spółka informatyczna zbudowała centrum danych w USA. Wśród klientów Ford i ExxonMobil

H&M pozwał Shein. "To tylko wierzchołek góry lodowej problemów" Szwedzka firma odzieżowa pozwała chińską platformę sprzedażową Shein z powodu naruszeń własności intelektualnej. Choć pozew został złożony w 2021 roku, to dopiero teraz ujawniono wszystkie szczegóły. Sprawa wydaje się być poważna, a to tylko wierzchołek góry lodowej problemów, z którymi musi radzić sobie obecnie chiński gigant sprzedażowy.